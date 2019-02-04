Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年8月7日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價
穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動
中電上半年轉蝕9億 續增派息
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
分析：關稅已加 影響輕微
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
彭博：范寧匯控董事會多處不合下台
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
時代中國半年多賺35% 不派息
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
洽購環球音樂一成股權
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
沈華：學巴菲特做時間的朋友
植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
周顯：24小時交易很恐怖
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
英皇壽臣山豪宅新申預售
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
第一城兩房賣530萬 重返年初價
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股
下一篇
上一篇
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
prev
next
【明報專訊】新世界中線沽壓重（圖）
華晨反彈料7.8元受阻（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
上 / 下一篇新聞
「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價
穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動
中電上半年轉蝕9億 續增派息
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
分析：關稅已加 影響輕微
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
彭博：范寧匯控董事會多處不合下台
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
時代中國半年多賺35% 不派息
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
洽購環球音樂一成股權
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
沈華：學巴菲特做時間的朋友
植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
周顯：24小時交易很恐怖
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
英皇壽臣山豪宅新申預售
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
第一城兩房賣530萬 重返年初價
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股
「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價
穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動
中電上半年轉蝕9億 續增派息
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
分析：關稅已加 影響輕微
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
彭博：范寧匯控董事會多處不合下台
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
時代中國半年多賺35% 不派息
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
洽購環球音樂一成股權
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
沈華：學巴菲特做時間的朋友
植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
周顯：24小時交易很恐怖
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
英皇壽臣山豪宅新申預售
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
第一城兩房賣530萬 重返年初價
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股
prev
next