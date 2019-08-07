經濟
植耀輝 焦點股

投資策略

下一篇 上一篇

植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨

【明報專訊】美國總統特朗普又再出招，將中國列為匯率操縱國。此舉亦正式標誌着中美之間的貿易戰，已演化為涉及程度更廣、影響更大的貨幣戰。

短期有兩件事值得大家留意，其一是人民幣匯率表現。原先以為短期不會「破七」，但周一已馬上失守。人行會否任由人民幣貶值暫難有結論，但若以人民幣作為抵抗貿易戰的武器，則未必是一個理想部署，特別是一旦貶值預期升溫，會否引發資金外流？宜關注濠賭股會否受到不利影響。另外，一眾與人民幣相關股份如航空及紙業股等亦可能受到拖累。

其次則是聯儲局未來息口去向。筆者一直有個想法，是特朗普為迫使聯儲局出手，會視貿易戰為其中一種威脅手段。事實上根據利率期貨市場最新顯示，在財政部出招後，市場預期9月減息0.5厘之機率已由早前不足5%急升至近35%！中美關係進一步惡化，恐怕聯儲局又要再一次「被迫」減息矣。當然此舉亦是特朗普一貫用來刺激美股及美國經濟的方法，背後動機則肯定是為其競選連任鋪路。

過去兩周減持大部分持股

不過，中美貨幣戰的最終影響，恐怕就是會掀起環球新一輪貨幣戰。歐洲經濟已頗為嚴峻，歐央行亦已打算推出新一輪減息或寬鬆措施；事實上，年初至今已有多間央行進行減息，特別是新興市場。全球重啟寬鬆成效如何未敢樂觀；反而在企業層面上，面對錯綜複雜形勢，資本開支亦無可避免放慢，肯定帶來相當深遠的負面影響。港股昨日絕地反彈，不過筆者相信僅為超跌後之技術反彈，畢竟眾多不利因素依然未見解決迹象，特別是本地因素對後市影響深遠，亦是筆者對後市看法變得悲觀的最大原因。基於對前景的不樂觀，故筆者在過去兩星期已減持大部分持股。除非出現突破發展，否則筆者暫沒信心撈貨。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

上 / 下一篇新聞

「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價
新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價
穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動
穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動
中電上半年轉蝕9億 續增派息
中電上半年轉蝕9億 續增派息
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
分析：關稅已加 影響輕微
分析：關稅已加 影響輕微
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
彭博：范寧匯控董事會多處不合下台
彭博：范寧匯控董事會多處不合下台
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
時代中國半年多賺35% 不派息
時代中國半年多賺35% 不派息
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
洽購環球音樂一成股權
洽購環球音樂一成股權
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
沈華：學巴菲特做時間的朋友
沈華：學巴菲特做時間的朋友
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
周顯：24小時交易很恐怖
周顯：24小時交易很恐怖
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
英皇壽臣山豪宅新申預售
英皇壽臣山豪宅新申預售
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
第一城兩房賣530萬 重返年初價
第一城兩房賣530萬 重返年初價
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股