植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨

短期有兩件事值得大家留意，其一是人民幣匯率表現。原先以為短期不會「破七」，但周一已馬上失守。人行會否任由人民幣貶值暫難有結論，但若以人民幣作為抵抗貿易戰的武器，則未必是一個理想部署，特別是一旦貶值預期升溫，會否引發資金外流？宜關注濠賭股會否受到不利影響。另外，一眾與人民幣相關股份如航空及紙業股等亦可能受到拖累。

其次則是聯儲局未來息口去向。筆者一直有個想法，是特朗普為迫使聯儲局出手，會視貿易戰為其中一種威脅手段。事實上根據利率期貨市場最新顯示，在財政部出招後，市場預期9月減息0.5厘之機率已由早前不足5%急升至近35%！中美關係進一步惡化，恐怕聯儲局又要再一次「被迫」減息矣。當然此舉亦是特朗普一貫用來刺激美股及美國經濟的方法，背後動機則肯定是為其競選連任鋪路。

過去兩周減持大部分持股

不過，中美貨幣戰的最終影響，恐怕就是會掀起環球新一輪貨幣戰。歐洲經濟已頗為嚴峻，歐央行亦已打算推出新一輪減息或寬鬆措施；事實上，年初至今已有多間央行進行減息，特別是新興市場。全球重啟寬鬆成效如何未敢樂觀；反而在企業層面上，面對錯綜複雜形勢，資本開支亦無可避免放慢，肯定帶來相當深遠的負面影響。港股昨日絕地反彈，不過筆者相信僅為超跌後之技術反彈，畢竟眾多不利因素依然未見解決迹象，特別是本地因素對後市影響深遠，亦是筆者對後市看法變得悲觀的最大原因。基於對前景的不樂觀，故筆者在過去兩星期已減持大部分持股。除非出現突破發展，否則筆者暫沒信心撈貨。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]