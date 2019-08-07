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沈華：學巴菲特做時間的朋友

【明報專訊】一個人究竟怎樣才能致富？亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）曾提及他與股神巴菲特的一段對話。貝索斯問巴菲特：「你的投資理念非常簡單，為什麽大家不直接複製你的做法？」巴菲特回答說：「因為沒有人願意慢慢變富。」

在今年3月公布的福布斯全球富豪榜中，88歲的巴菲特身價825億美元，排名第三，而且已是連續多年位居三甲。大家津津樂道的是巴菲特從11歲時開始投資股票，15歲已積累了6000美元的財富。在77年的投資生涯裏，巴菲特實現了從6000美元到825億美元的財富跨越，成為了當之無愧的股神。

現在考一考你：如果把巴菲特近80年的投資生涯分為兩段，後半段也就是50歲後積累的財富，佔其總財富比例多少？50%？60%？還是80%? 答案是99.7%，也就是說，巴菲特825億財富中的822.5億，是50歲之後賺得的。事實上，很多富豪的情况都很類似，例如：馬雲90%的財富是50歲之後創造的，許家印有80%的財富是50歲之後賺到的。

香港事事追求「唔使急，最緊要快」，成名要趁早、發財要盡快。「慢慢」這種方式似乎不適用於於香港，但「慢慢致富」的故事其實就發生在你我身邊。身邊很多朋友都感慨，似乎買房產賺錢相對簡單，買股票賺錢特別難。買房時，只需要記住「位置、位置、位置」，安心買入並長期持有即可。投資者買股票時，即使買了優質公司的股票，股價也有可能像坐過山車般短時間內大起大落，心情亦會隨着股價變動而跌宕起伏。

交易流程長成本高 買樓「被迫致富」

其實，買賣房產與買賣股票本質都是一種投資，投資者都希望買入一個好的投資標的以實現財富增值。但房產與股票相比又有很大的差別，如交易門檻，一套房產價格動輒上千萬起；比如交易時間，房產交易流程快則數月，慢則數年（如新樓樓花）；又如交易成本，房產買賣需要支付印花稅、仲介費、律師費等各類費用。因此，大家不太會因為短期的風吹草動而進行房產交易，很多人更持有房產數十年，盡享房價的升幅而「被迫致富」。股票買賣則容易多了，打開手機應用程式，數秒即可完成交易，2天內（T+2）完成交收。在這種便捷的條件下，即使用便宜的價錢買到了新上市的優質公司股票，又有多少人可持有股票十多二十年，盡享財富增值？多少人可如巴菲特，願意慢慢致富？

世界的運作並不是化學方程式，準備好原料就可以準確預測結果。個人財富增長的過程也不可能是線性增長，而是充滿着無數的可能性。無論怎樣，「合抱之木，生於毫末；九層之台，起於累土；千里之行，始於足下」。在節奏急速的世代，我們需要的，是能夠穩下心來，讓時間令財富升值。同時，大家不妨對財富多一些耐性，對投資多一些了解。今天所作的努力，會漸漸的如種子萌芽，終有一日，化作參天大樹，結出豐碩的理財果實。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]

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