貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億

【明報專訊】亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）近日連番減持亞馬遜股票，合共套現28億美元（約218.4億港元），超出此前預期，似乎是其歷來最大規模的股票拋售。獲福布斯評定為全球首富的貝索斯曾表示，計劃每年出售約10億美元（約78億港元）的亞馬遜股票，支持旗下的太空探險公司藍色起源（Blue Origin）。藍色起源今年的目標是首次載人宇宙升空。去年貝索斯亦承諾斥20億美元（約156億港元），設立一個專注於幼兒教育，並為無家可歸家庭服務的慈善機構。
仍持股12% 市值7956億
根據亞馬遜的申報文件，貝索斯於7月29日至7月31日期間，以每股約1900美元的價格，出售超過95萬股亞馬遜，總值約18億美元（約140.4億港元）。在8月1日至2日，貝索斯又以每股1800至1900美元的價格，出售近53.2萬股亞馬遜，總值約9.9億美元（約77.22億港元）。他另向一家未透露名稱的非牟利機構捐贈了268股亞馬遜。
目前貝索斯在亞馬遜剩餘12％股權。按周一收市每股1765.13美元計算，總值約1020億美元（約7956億港元）。亞馬遜自7月25日公布了第二季支出激增的業績報告，其股價顯著下滑。不過，今年至今其股價仍累計上漲約20％。