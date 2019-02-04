貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億

仍持股12% 市值7956億

根據亞馬遜的申報文件，貝索斯於7月29日至7月31日期間，以每股約1900美元的價格，出售超過95萬股亞馬遜，總值約18億美元（約140.4億港元）。在8月1日至2日，貝索斯又以每股1800至1900美元的價格，出售近53.2萬股亞馬遜，總值約9.9億美元（約77.22億港元）。他另向一家未透露名稱的非牟利機構捐贈了268股亞馬遜。

目前貝索斯在亞馬遜剩餘12％股權。按周一收市每股1765.13美元計算，總值約1020億美元（約7956億港元）。亞馬遜自7月25日公布了第二季支出激增的業績報告，其股價顯著下滑。不過，今年至今其股價仍累計上漲約20％。

（綜合報道）

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