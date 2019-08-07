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虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊

【明報專訊】蘋果昨正式與高盛推出與iPhone綁定的虛擬信用卡——蘋果卡（Apple Card），料將有助蘋果收入來源進一步多元化，並助高盛建立新的消費者業務。蘋果稱，部分對蘋果卡感興趣的消費者，周二起會收到註冊新卡的邀請。只要新卡通過Apple Wallet軟件及Apple Pay系統批准，就可立即使用。新卡也提供用鈦（titanium）製成的實體卡選項，但實體卡上沒有卡號，它的號碼只儲存於iPhone的安全晶片，每次交易會生成虛擬號碼，交易信息只存於用戶的iPhone內，高盛不會獲授權使用數據進行營銷。

Apple Pay消費獲2％回贈

蘋果卡的賣點，是吸引iPhone用戶利用Apple Pay服務，在購物中獲2％的現金回贈，且毋須交易費用。

業界人士估計，蘋果卡到2023年可產生約14億美元收入，令用戶有更多原因留在蘋果生態系統。 據高盛披露，蘋果卡不適用於「越獄」（jailbroken）的iPhone，且不能用於購買「現金等值」的商品，例如加密貨幣、博彩機構的籌碼、彩票等。

日查蘋果涉違反壟斷條例

路透社報道，日本公平貿易委員會正調查蘋果是否濫用其市場主導權力，向日本零件製造商施壓，違反了反壟斷條例。根據日本監管機構的調查，蘋果曾簽訂合同，迫使供應商提供免費生產技術。當其中一家公司不滿蘋果的做法侵犯知識產權，並要求修訂合約，卻被蘋果威脅要終止業務關係。

據悉，蘋果還被指迫使一些供應商降低零件價格，並禁止它們向其他公司出售零件和技術，同時要求它們承擔不可預見的額外成本開支。蘋果在美國也面臨司法部的潛在反壟斷調查。

（綜合報道）

[國際金融]

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