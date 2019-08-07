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儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益

【明報專訊】美國將中國列為匯率操縱國令貨幣戰風險加劇，不過人民幣匯率昨日回穩，稍為緩和市場的憂慮。美股在周一大跌後，昨早段反彈。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）呼籲聯儲局在今年底前再減息0.75厘至1厘，使美國的利率與其他央行保持一致。不過聯儲局4名前主席沃爾克（Paul Volcker）、格林斯潘、伯南克和耶倫則在《華爾街日報》發表聯署文章，呼籲聯儲局保持政治獨立，不應受短期政治壓力影響，其言論似乎回應特朗普政府一再對聯儲局的利率政策施壓。他們呼籲聯儲局要根據美國的最佳利益，而非一小撮政界人士的利益作決定。

白宮顧問籲年內再減息1厘

摩根士丹利指出，美國決定對價值3000億美元的中國貨品徵收10%關稅，令中美貿易戰惡化的風險很高。倘美國政府未來數月繼續提高中國貨品關稅，並在4至6個月內對所有中國貨品的關稅提高至25%，觸發中國報復，全球將在9個月內陷入衰退。由於最新涉及加徵關稅的中國貨品，有三分之二是消費品，意味所帶來的衝擊更大。貿易危機加劇，導致日圓近日轉強，引發交易商猜測日本政府的養老基金可能在日圓進一步轉強時，進行「隱形干預」，加快購買海外資產，以抵消導致日圓持續升值的買盤。日圓兌每美元昨輕微回落至106.5。金價昨繼續在6年高位徘徊。油價昨輕微反彈，布蘭特期油在每桶60美元左右，在接近7個月低位徘徊。

面對貿易風險及英國硬脫歐的危機升溫，高盛上調了對聯儲局的減息預期，估計聯儲局今年餘下時間將減息兩次，估計9月和10月仍會減息。高盛預期，在2020年美國大選之前，中美難望達成貿易協議，估計9月有75%概率減息0.25厘，減息0.5厘的概率有15％，而維持利率不變的概率只有10％。

高盛：大選前中美難達協議

高盛又估計，10月減息0.25厘的概率有50％，減息0.5厘的概率有10％，不減息的概率為40％。根據CME Group的數據，交易員同樣押注聯儲局在9月和10月減息（見表）。

聯儲局上月底再次減息之際，美國消費者的信用卡還款的利率卻在超過25年的高位，預示即使聯儲局繼續減息，也不能保證消費者的還款壓力得以緩解。

根據Creditcards.com對美國100家發卡機構的調查數據，美國7月底的信用卡平均還款利率達17.8％。數據指，聯儲局在2015年底至去年底逐步加息之際，信用卡利率的上漲速度比聯儲局加息更快，令聯儲局的基準利率與信用卡還款利率的差距接近15厘。這部分由於2009年通過的信用卡法案，雖限制了銀行在發卡後提高還款利率，卻促使它們在發卡時上調利率。由於目前還款利率高企，即使聯儲局減息，消費者仍要捱貴息。

（綜合報道）

[國際金融]

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