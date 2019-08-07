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洽購環球音樂一成股權

【明報專訊】據外媒昨日報道指，騰訊（0700）正與法企維旺迪（Vivendi）洽商，計劃購入全球最大音樂唱片公司環球音樂（Universal Music）約一成股份。 維旺迪方面指，整個音樂業務估值約300億歐元（約為2633億港元）。騰訊還會買入相關期權（Call Option），使公司可以同樣估值將其股權在一年內翻倍，屆時騰訊將合計持股兩成。儘管交易作價估值低於預期的400億歐元，但消息傳出後，維旺迪股價升近6%。

購相關期權 一年內可增持至兩成

事實上，環球音樂去年業績強勁，創歷史新高，收入較2017年增長10%至60.23億歐元（約為529億港元），佔維旺迪全年營運收益的43.2%。但是，維旺迪自2018年起一直在計劃出售環球音樂股份，最多出售五成股份。花旗曾發表報告指，是次只是出售一成的初始股權，即使是行使期權所得的股權，交易規模仍低於市場預期。花旗認為300億歐元的估值是底線，所反映回購潛力僅為30億歐元，遠低於預期的100億歐元。騰訊昨日於港股收市報337.2港元，跌近1%；惟在美國上市的騰訊音樂（美國上市編號：TME）則受消息刺激，於當地開盤前漲近1.6%，報13.73美元。

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