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騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲

【明報專訊】內地當局曾在去年停止批發遊戲版號近9個月，騰訊（0700）的業務收益亦因此受嚴重打擊。據公司去年5月的報告，受累於公司遊戲業務「縮水」，盈利增幅是自2004年上市以來最小。有見及此，騰訊最近宣布推出兩款「愛國」手遊，旨在加強國民教育。

明報記者 葉子晴

據彭博報道，在內地周一（5日）年度舉行的「中國國際數碼互動娛樂展覽會」（下稱「ChinaJoy」）中，騰訊宣布將與內地官媒《人民日報》推出（Homeland Dream）《家國夢》，及廣東省委宣傳部合作推出《家的故事》（Story of my Home）。

《家國夢》為一款城市建設遊戲，用戶需以「扶貧攻堅」及「綠色出行」等政策自主建設城市；惟暫時未知另一款新遊戲《家的故事》的內容。 騰訊集團副總裁馬曉軼在出席「ChinaJoy」時曾表示，推出大量相關遊戲是要配合中華人民共和國成立70周年，因此推出可反映中國新時代進步的新遊戲。不過，就「ChinaJoy」現場反應而言，更多玩家試玩日本遊戲「薩爾達傳說」及「瑪里奧賽車」。

《家國夢》以「扶貧攻堅」建設城市

據悉，北京當局因擔憂國內青少年打機成癮，今年打算只允許5000個新遊戲推出，相較於2017年少近41%。報道引述分析人士指，騰訊此舉是要嘗試安撫中央，避免進一步收緊移動遊戲市場監管。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則認為，雖然不能確定騰訊此舉目的是否為了安撫中央，但相信幫助不大。他續指，未來因當局收緊意識形態，對國內手遊產業監管會更嚴謹，而騰訊整體而言預計亦難以回到以往的高速增長期。

發布任天堂Switch內地計劃

任天堂和騰訊亦同時在「ChinaJoy」中首次正式發表Nintendo Switch在中國推出的詳細計劃，騰訊將會為Nintendo Switch的線上平台提供雲端服務和伺服器，惟仍未得到多個政府部門批准上市。

相關字詞﹕國民教育 騰訊

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