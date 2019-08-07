滬自貿新片區 推動四核心研發產業

今次新片區內獲按15%稅率徵稅的行業包括集成電路、人工智能、生物醫藥、民用航空等關鍵領域核心環節生產研發的企業。在內地的稅收體制中，企業所得稅採用25%的稅率，除非是國家需要重點扶持的高新技術企業，才可減按15%稅率徵收。

方案望建立成熟投資貿易體系

今次總體方案的目標，是在2025年能建立比較成熟的投資貿易自由化便利化制度體系，打造一批更高開放度的功能型平台，聚集一批世界一流企業，令區域創造力和競爭力顯著增強，經濟實力和經濟總量大幅躍升。

到2035年能建成具有較強國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，形成更加成熟、定型的制度成果，打造全球高端資源要素配置的核心功能，成為內地融入經濟全球化重要載體。

根據該方案，臨港新區規劃範圍在上海大治河以南、金匯港以東以及小洋山島、浦東國際機場南側區域設置新片區。按照「整體規劃、分步實施」原則，先行啟動南匯新城、臨港裝備產業區、小洋山島、浦東機場南側等區域，面積為119.5平方公里。