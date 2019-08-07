經濟
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滬自貿新片區 推動四核心研發產業

【明報專訊】中國國務院日前印發「中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案」的通知，表示為實施具有國際競爭力的稅收制度和政策，對新片區內符合條件的四大行業等關鍵領域核心環節生產研發的企業，自設立之日起5年內減按15%的稅率徵收企業所得稅；又研究實施境外人才個人所得稅稅負差額補貼政策。在不導致稅基侵蝕和利潤轉移的前提下，探索試點自由貿易帳戶的稅收政策安排。

今次新片區內獲按15%稅率徵稅的行業包括集成電路、人工智能、生物醫藥、民用航空等關鍵領域核心環節生產研發的企業。在內地的稅收體制中，企業所得稅採用25%的稅率，除非是國家需要重點扶持的高新技術企業，才可減按15%稅率徵收。

方案望建立成熟投資貿易體系

今次總體方案的目標，是在2025年能建立比較成熟的投資貿易自由化便利化制度體系，打造一批更高開放度的功能型平台，聚集一批世界一流企業，令區域創造力和競爭力顯著增強，經濟實力和經濟總量大幅躍升。

到2035年能建成具有較強國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，形成更加成熟、定型的制度成果，打造全球高端資源要素配置的核心功能，成為內地融入經濟全球化重要載體。

根據該方案，臨港新區規劃範圍在上海大治河以南、金匯港以東以及小洋山島、浦東國際機場南側區域設置新片區。按照「整體規劃、分步實施」原則，先行啟動南匯新城、臨港裝備產業區、小洋山島、浦東機場南側等區域，面積為119.5平方公里。

相關字詞﹕集成電路 民用航空 人工智能 生物醫藥 個人所得稅 國務院 企業所得稅 上海自貿區

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