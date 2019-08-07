平安好醫生中期虧損收窄至2.7億

平安好醫生上半年各項收入均錄得增幅，其中核心業務收入，即在線醫療（前稱「家庭醫生」）營業收入升81%至3.36億元。期內貢獻收入最大為健康商城，其中對個人消費者收入及對企業客戶收入分別佔7.15億元及7.41億元，後者更是按年飈升逾300%。但公司上半年毛利率總計按年跌5.9個百分點至21.6%，開支亦見擴大，管理費用上升48%至5.44億元，財務報告顯示是人力費用增加及IT相關支出費用增加所造成。

王濤：網上醫生納醫保將利好

執行董事兼首席執行官王濤指出，近期國務院發佈醫藥衛生體制改革文件，將制定互聯網醫生收費細則，料未來互聯網醫生服務可納入內地醫療保障制度，屆時料為公司帶來巨大流量及收入。他補充指，現時平台上約85%的在線問診服務都免費提供，因考慮到市民可選擇線下用醫保卡獲得免費服務，因此收費問診無法競爭，若未來平安好醫生可納入醫保，將是巨大利好。

之前6月平安好醫生推出私家醫生服務，針對中產客，年費最平499元可有全日在線專家問診服務。王濤透露，私人醫生服務現已與國內多家公司達成大額協議，其中包括中國移動（0941），料將於下周簽約。