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平安好醫生中期虧損收窄至2.7億

【明報專訊】平保（2318）旗下醫療科技平台平安好醫生（1833）公布上半年淨虧損收窄38.4%至2.74億元（人民幣，下同），收入按年增長102%至22.73億元，但營業成本亦急升119%至17.8億元。被問及公司何時預計由虧轉盈，執行董事兼首席執行官王濤未有正面回答，只是指當下公司最關注收穫流量，而未來盈利是必然走向。

平安好醫生上半年各項收入均錄得增幅，其中核心業務收入，即在線醫療（前稱「家庭醫生」）營業收入升81%至3.36億元。期內貢獻收入最大為健康商城，其中對個人消費者收入及對企業客戶收入分別佔7.15億元及7.41億元，後者更是按年飈升逾300%。但公司上半年毛利率總計按年跌5.9個百分點至21.6%，開支亦見擴大，管理費用上升48%至5.44億元，財務報告顯示是人力費用增加及IT相關支出費用增加所造成。

王濤：網上醫生納醫保將利好

執行董事兼首席執行官王濤指出，近期國務院發佈醫藥衛生體制改革文件，將制定互聯網醫生收費細則，料未來互聯網醫生服務可納入內地醫療保障制度，屆時料為公司帶來巨大流量及收入。他補充指，現時平台上約85%的在線問診服務都免費提供，因考慮到市民可選擇線下用醫保卡獲得免費服務，因此收費問診無法競爭，若未來平安好醫生可納入醫保，將是巨大利好。

之前6月平安好醫生推出私家醫生服務，針對中產客，年費最平499元可有全日在線專家問診服務。王濤透露，私人醫生服務現已與國內多家公司達成大額協議，其中包括中國移動（0941），料將於下周簽約。

相關字詞﹕醫療 虧損 中期業績 平安好醫生 平保

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