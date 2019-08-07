彭博：范寧匯控董事會多處不合下台

匯控員工感高層爭拗多 公司失焦

彭博社取得上月匯控內部調查報告，其中顯示員工對高層的信任度及對銀行未來的信心均下降，有員工寫道「整個公司好像失去方向」；另有員工指因為公司失焦，高層不斷爭拗，員工夾在中間，不願提出問題所在。一位不願具名的人士指出，這已令范寧與杜嘉祺及財務總監邵偉信之間出現不合，因杜嘉祺及邵偉信非常注重效益及節約成本。

匯控雖然業績穩定，但范寧面對來自削減成本及各方面的壓力。在今年3月的一次峰會上，范寧就因為未能達到當時的收入及支出目標，怒斥管理層「無能」、「無法控制成本」。此外，消息人士透露，董事會對范寧着重將資源分配至中國區也愈發不滿，有預測顯示匯控下年在美國的業務將無法達標。標普分析師指出，對范寧的調動反映匯控董事會對不合格的業績已愈發失去耐性。匯控昨日收報60.3元，跌1.1%。

此外，匯控旗下瑞士私人銀行於2014年被揭發主動協助客戶隱瞞資產及避稅上億歐元，被比利時檢察部門起訴。昨日瑞士私銀與比利時當局達成協議，將支付2.94億歐元以了結爭端。匯控發言人表示，協議依然需要比利時法官批准，料將於9月舉行聽證會。