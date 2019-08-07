經濟
下一篇 上一篇

彭博：范寧匯控董事會多處不合下台

【明報專訊】匯控（0005）前行政總裁范寧上任18個月後離任，彭博社報道，下台背後是有員工對其領導方式不滿，認為公司失去方向，不過更重要的是，范寧與董事會多處不合，令其最終失去匯控主席杜嘉祺的信任。

匯控員工感高層爭拗多 公司失焦

彭博社取得上月匯控內部調查報告，其中顯示員工對高層的信任度及對銀行未來的信心均下降，有員工寫道「整個公司好像失去方向」；另有員工指因為公司失焦，高層不斷爭拗，員工夾在中間，不願提出問題所在。一位不願具名的人士指出，這已令范寧與杜嘉祺及財務總監邵偉信之間出現不合，因杜嘉祺及邵偉信非常注重效益及節約成本。

匯控雖然業績穩定，但范寧面對來自削減成本及各方面的壓力。在今年3月的一次峰會上，范寧就因為未能達到當時的收入及支出目標，怒斥管理層「無能」、「無法控制成本」。此外，消息人士透露，董事會對范寧着重將資源分配至中國區也愈發不滿，有預測顯示匯控下年在美國的業務將無法達標。標普分析師指出，對范寧的調動反映匯控董事會對不合格的業績已愈發失去耐性。匯控昨日收報60.3元，跌1.1%。

此外，匯控旗下瑞士私人銀行於2014年被揭發主動協助客戶隱瞞資產及避稅上億歐元，被比利時檢察部門起訴。昨日瑞士私銀與比利時當局達成協議，將支付2.94億歐元以了結爭端。匯控發言人表示，協議依然需要比利時法官批准，料將於9月舉行聽證會。

相關字詞﹕杜嘉祺 范寧 逃稅 匯控

上 / 下一篇新聞

「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價
新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價
穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動
穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動
中電上半年轉蝕9億 續增派息
中電上半年轉蝕9億 續增派息
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
分析：關稅已加 影響輕微
分析：關稅已加 影響輕微
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
時代中國半年多賺35% 不派息
時代中國半年多賺35% 不派息
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
洽購環球音樂一成股權
洽購環球音樂一成股權
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
沈華：學巴菲特做時間的朋友
沈華：學巴菲特做時間的朋友
植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨
植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
周顯：24小時交易很恐怖
周顯：24小時交易很恐怖
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
英皇壽臣山豪宅新申預售
英皇壽臣山豪宅新申預售
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
第一城兩房賣530萬 重返年初價
第一城兩房賣530萬 重返年初價
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股