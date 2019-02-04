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港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升

【明報專訊】承接美國前晚外圍大跌逾700點，加上內地A股顯著下滑，港股昨早曾大幅低開近700點，之後跌幅擴大至753點，低見25,397點；其後因為中午前後道指期貨收復大部分失地而令恒指倒升，即使內地A股弱勢難改，但是不少投資者趁低撈底，追入並托高重磅股騰訊（0700），落後的醫藥股如中國生物製藥（1177）亦升2.78%，最終令恒指跌幅大幅收窄至175點，連跌5日，收報25,976.24點，惟未能收復26,000點關口。

明報記者 陳偉燊

儘管港股收市後，外圍歐美股市轉穩並有所上升，但是夜期時段未見跟升，繼續弱勢難改，至昨晚10時30分再跌72點，低水幅度擴大至77點，低見25,899點。受到人民幣跌穿7算影響，國企指數昨早仍受壓於1萬點以下，午後始重回10,000點以上。經港股通淨流入港股的「北水」約28.19億元，較周一減少6.31億元，其中淨流入騰訊的金額約4.38億元。而主要反映本地藍籌股走勢的MSCI香港指數昨更現10連跌是1984年以來最長跌浪。

MSCI香港10連跌 35年最長

雖然昨早開市緊隨美股收低而大幅開低，但是投資者撈底情況踴躍，並趁中午前後道指期貨回升收復大部分失地，重返25,720點後，好友出手反撲，期指跌幅亦見收窄。近期持續弱勢的重磅地產股，亦多從谷底反彈0.61%至2.25%（見表），惟日前逆市微升的恒隆（0101），昨日則重挫逾5%。重磅股騰訊的跌幅收窄至不足1%，收報337.2元。全日成交額高達1226億元，較周一增加232億元。大市跌幅表面收窄，但是在市場轉弱下，投資者偏向短線買賣，流入價外恒指認沽證的情況增加，9月尾到期而行使價25,800點，價外幅度0.7%的瑞信恒指認沽輪，成交多達4.59億元。

分析料短期仍反覆向下

實德金融策略研究部首席分析師郭啟倫指出，港股雖然昨日收復不少失地，但是在中美貿易戰影響下，加上人民幣表現疲弱，香港內部衝突未解決甚至惡化，估計恒生指數仍然會反覆向下低見25,100點水平。若人民幣持續弱勢，資金將續會從中國市場流走，最終影響香港市場表現。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍則認為，港股仍未喘定，只是投資者趁低吸貨而已，恐未必能夠守穩25,000至26,000點，最終要一試今年低位24,800點。

相關字詞﹕熊麗萍 郭啟倫 駿達資產管理 實德金融 騰訊

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