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分析：關稅已加 影響輕微

【明報專訊】人民幣匯率跌穿7算，美國前日將中國列入匯率操縱國。美國財政部通常會在半年一度的《美國主要貿易伙伴宏觀經濟和外匯政策國會報告》更新匯率操縱國名單，上次報告在5月發出。渣打中國宏觀策略部主管劉潔認為，美國提早將中國列入名單出乎預期，中國應不符合列入匯率操縱國的「條件」，事件應與近期貿易戰升級有關，不過列入對中國的損失也相當有限。

專家料IMF行動有限

美國財政部在5月報告中指出，中國只符合匯率操縱國其中一個條件，其餘兩個條件都不符合（見圖）。劉潔表示，美國把一個國家列作匯率操縱國後，可對匯率操縱國施加關稅，不過現時美國已對中國施加關稅一段時間，而有關關稅的談判並未有解決迹象。美國亦可要求與國際貨幣基金組織（IMF）實施更高監察，不過劉潔認為IMF不會採取太多行動。另外兩個後果是凍結美國海外私人投資公司對中國的投資，以及禁止參與美國政府採購，不過前者在1989年已經凍結，而後者的效果甚微。

高盛的報告亦表示，列入匯率操縱國的影響只屬輕微，因為美國已向中國進口貨徵關稅；另外，美國財長講明會與IMF商量怎樣撤銷中國的不公平措施，但IMF去年的判斷是中國不存在貨幣操控。

ING大中華區經濟師彭藹嬈認為，除了人民幣跌穿7算，美國將中國列入匯率操縱國更主要原因是中國停止購買美國農產品，打擊特朗普在農民方面的選情，刺激特朗普將中國列入匯率操縱國。她認為中國已估算關稅的影響，反映沒有太大談判意願。

相關字詞﹕美國農產品 人民幣匯率 關稅 人民幣 貿易戰 中國 美國 特朗普

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