經濟
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人行托中間價 穿7算後匯率靠穩

【明報專訊】人民幣匯率前日出乎市場意料跌穿7算，昨日人民銀行開出中間價6.9683，比上個交易日下跌458點子（1元等於1萬點子）。據路透計算，逆周期因子提高了人民幣中間價匯率達496點子，人行發出強力「維穩」信息，在岸人民幣開市在7.05水平靠穩，日內小幅回升。截至晚上9時，人民幣在岸價上升241點子，報7.0217，離岸價上升490點子，報7.049。分析師認為，未來推動人民幣匯率因素為貿易談判發展，若情勢惡化，匯率會在現水平再貶值。

人民幣匯率破7後，沒有引發大幅貶值。光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，美國增加關稅後，下一步貿易談判和雙方針對式行動未明，不過氣氛趨向惡化，人民幣匯率或再進一步向下，但目前言之尚早。

人行下周在港再發300億央票

人民銀行公布，為完善香港人民幣債券收益率曲線，將於下周三（14日）在港發行兩期人民幣央行票據共300億元，其中3個月期票據200億元，1年期票據100億元。對上一次發行是在今年6月，發行量亦為300億元。

顏劍文說央票有助調控離岸市場流動性，對匯價有支持。不過若離岸市場流動性壓力太大，機構可用央行票據與金管局和清算行回購，未必完全將300億抽離市場，初步對流動性和拆息影響未必太明顯。

相關字詞﹕流動性 人民幣匯率 人民銀行 人民幣 金管局

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