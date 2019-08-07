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中電上半年轉蝕9億 續增派息

【明報專訊】中電（0002）昨日公布上半年度業績，因應為澳洲零售業務作出一次過的63.81億元商譽減值，加上香港業務受新利潤管制計劃回報率較前降低下，致整體業務由盈轉虧，虧損9.07億元。儘管中電未來要在港支付高達529億元資本開支，但集團每股第二次中期息派0.63元，仍按年增加3.28%。首席執行官藍凌志解釋，減值屬非現金性質，期望將來維持穩定的派息政策。

受累澳洲零售業務商譽減值

他指出，集團為澳洲Energy Australia零售業務的商譽減值，主要是因應新監管環境下而進行，而整體澳洲業務營運溢利則大減63.49%至8.24億元。他指，過去數年集團已著手為澳洲零售業務提高效率、降低成本及挽留用户，但是在需求沒有太大變化下，需要使用簡單及具競爭力的收費計劃去經營。是次將業務大幅減值，主要反映零售業務環境改變。

在發電業務方面，中電在新南威爾斯省的Mount Pipar電廠煤炭供應，目前只靠區內一個煤礦供應支持，正隨着礦商移至另一地區尋求質素更佳的燃煤幫助運作。旗下中華電力副主席阮蘇少湄稱，集團會在澳洲物色可供靈活增加容量而又可應付電力需求的新項目。

今年底商討會否加電費

至於在港業務方面，在新利潤管制計劃實施下，期內盈利按年減少20.24%至35.87億元。藍凌志指出，雖然准許回報率降低，影響香港業務的利潤下跌，亦要應付新的利潤准許計劃的巨額投資，但是隨着新設施投入，將如2008年實施新利潤管制計劃後一段時間後一樣，回報會逐步增加。至於會否加電費，阮蘇少湄稱，這受售電量、天氣、溫度及燃料價錢影響，中電會在今年底和政府討論電價安排。

在印度業務發展方面，藍凌志說，隨着新購入印度850公里的輸電網絡後，仍會繼續借助合作伙伴CDPQ，在該國正進行市場整固時，物色減碳排、輸電、分銷及可再生能源項目的投資機會。同時集團亦會在大灣區內，尋求可再生能源及低碳的項目，但是沒有很強的需要去開拓新市場。瑞信指出，中電的中期業績大抵與預期一致，花旗則謂，由於此前中電已發盈利預警，因此該股出現虧損，不見得令人驚奇。

相關字詞﹕阮蘇少湄 藍凌志 中電控股

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