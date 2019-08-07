穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動

對商場業主信貸影響有限

穆迪指出，在2014年佔領運動3個月期間，本港零售銷售額跌幅為0.2%，料2019年零售銷售數據跌幅將更大。

穆迪副總裁及高級分析師Stephanie Lau又指出，事實上，若現時本港示威及中美貿易戰持續，本港今年零售銷售的數據下跌，將較2015年內地反貪腐期間下跌3.7%更多。

根據政府統計處發布的零售銷售數據顯示，2019年6月零售銷售數據按年下跌6.7%，是自2月以來連續5個月按年下跌；不包括受農曆新年節日影響的2月份，6月的銷售數據跌幅為過去4個月以來最大，亦適逢示威活動於6月9日開始。

穆迪又解釋指，銷售數據下降對本港零售物業營運商將起負面信貸作用，因為他們的收入主要來自零售商戶的租金收入，部分更是來自租戶分成租金。不過，事件對穆迪為該些公司的信貸質素評級影響有限，因為企業經營多元化業務，會安排好續約及適度的分成租金比重，以及擁有穩定的流動性及健康財務指標。