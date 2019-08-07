經濟
下一篇 上一篇

穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動

【明報專訊】評級機構穆迪表示，近期的示威行動及中美貿易戰對零售銷售打擊，將較2014年佔領運動更為嚴重。但這雙重緊張局勢對本地商場業主的信貸質素影響有限，因企業的營運已多元化，兼具穩定的流動性及健康財務指標。

對商場業主信貸影響有限

穆迪指出，在2014年佔領運動3個月期間，本港零售銷售額跌幅為0.2%，料2019年零售銷售數據跌幅將更大。

穆迪副總裁及高級分析師Stephanie Lau又指出，事實上，若現時本港示威及中美貿易戰持續，本港今年零售銷售的數據下跌，將較2015年內地反貪腐期間下跌3.7%更多。

根據政府統計處發布的零售銷售數據顯示，2019年6月零售銷售數據按年下跌6.7%，是自2月以來連續5個月按年下跌；不包括受農曆新年節日影響的2月份，6月的銷售數據跌幅為過去4個月以來最大，亦適逢示威活動於6月9日開始。

穆迪又解釋指，銷售數據下降對本港零售物業營運商將起負面信貸作用，因為他們的收入主要來自零售商戶的租金收入，部分更是來自租戶分成租金。不過，事件對穆迪為該些公司的信貸質素評級影響有限，因為企業經營多元化業務，會安排好續約及適度的分成租金比重，以及擁有穩定的流動性及健康財務指標。

相關字詞﹕示威活動 反貪腐 佔領行動 中美貿易戰 零售銷售 評級機構 穆迪

上 / 下一篇新聞

「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價
新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價
中電上半年轉蝕9億 續增派息
中電上半年轉蝕9億 續增派息
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
分析：關稅已加 影響輕微
分析：關稅已加 影響輕微
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
彭博：范寧匯控董事會多處不合下台
彭博：范寧匯控董事會多處不合下台
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
時代中國半年多賺35% 不派息
時代中國半年多賺35% 不派息
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
洽購環球音樂一成股權
洽購環球音樂一成股權
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
沈華：學巴菲特做時間的朋友
沈華：學巴菲特做時間的朋友
植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨
植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
周顯：24小時交易很恐怖
周顯：24小時交易很恐怖
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
英皇壽臣山豪宅新申預售
英皇壽臣山豪宅新申預售
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
第一城兩房賣530萬 重返年初價
第一城兩房賣530萬 重返年初價
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股