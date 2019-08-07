經濟
下一篇 上一篇

新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價

【明報專訊】新地（0016）旗下的帝苑酒店向供應商發信，要求因應近期政治事件衝擊影響，建議自今年8月1日起提供5%的整體採購折扣。

本報曾向帝苑查詢有關社會政治事件對財務的影響及會否下調房租等，雖然信函僅針對近期政治事件而提出，但管理層回覆稱「鑑於本港經濟自年初以來向下行，商業營運面臨挑戰，帝苑酒店遂希望供應商可以提供折扣一起共渡時艱」。

回覆記者沒提政治因素

帝苑酒店又稱，有關安排純屬自願及暫時性質，過往本港經濟困難時期也曾有類似安排。在帝苑致供應商的信函形容香港目前所發生的政治事件大家都有目共睹，對香港整體經濟發展所造成極大的影響，令帝苑及餐飲業承受的衝擊最大，公司與其他酒店同業一樣被迫採取應變計劃，在此關鍵時刻加強成本控制。

帝苑稱，鑑於公司與供應商過往長期友好業務關係，建議自今年8月1日起在月結單提供5%的整體折扣。此安排可令帝苑在這關鍵時間減輕和克服當前和未來所面對的營運負擔，並確保此特殊折扣安排，不時與供應商一同審閱，希望在整體經濟狀况恢復正軌後，可將折扣調回原本狀態。信函並附回條，讓供應商填寫其同意提供的回扣及時期等。

此外，據洲際酒店集團（IHG）公布，香港平均房租收入在上半年下跌，部分是受到持續的政治糾紛影響，而澳門的平均房租收入在上半年增加5%。

洲際酒店：政治糾紛影響 港房租跌

洲際酒店集團的中期業績顯示，上半年平均房租收入按年跌0.3%，在第二季的跌幅為0.5%，主要受到2018年上半年基數較高影響。在中國上半年平均房租收入下跌1%，一二線城市表現平穩，第二季亦持平；三四線城市則下跌3%，第二季度跌2%，主要受到商務客按年需求放軟，但國內休閒消費需求依然有韌性。

相關字詞﹕洲際酒店 供應商 採購 帝苑酒店 新地

上 / 下一篇新聞

「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租
穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動
穆迪：近日示威打擊零售 超越2014佔領運動
中電上半年轉蝕9億 續增派息
中電上半年轉蝕9億 續增派息
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
分析：關稅已加 影響輕微
分析：關稅已加 影響輕微
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
港股低開700點拗腰急彈 資金撈底 重磅地產股谷底回升
彭博：范寧匯控董事會多處不合下台
彭博：范寧匯控董事會多處不合下台
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
平安好醫生中期虧損收窄至2.7億
時代中國半年多賺35% 不派息
時代中國半年多賺35% 不派息
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
滬自貿新片區 推動四核心研發產業
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
騰訊伙官媒推「愛國」手遊 展覽會現場多試玩日本遊戲
洽購環球音樂一成股權
洽購環球音樂一成股權
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
IGG：貿戰影響有限 下半年推新遊戲
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
內地手機出貨量跌6% 華為按年增27%
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
儲局4前主席促特朗普停干預 籲儲局勿只顧「一小撮政界人士」利益
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
虛擬信用卡登場 蘋果：周二註冊
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
貝索斯連番減持亞馬遜套現逾218億
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈
沈華：學巴菲特做時間的朋友
沈華：學巴菲特做時間的朋友
植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨
植耀輝：後市不樂觀 未宜撈貨
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
技術取勝：恒生不宜跌穿170元
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
中巴派糖唔受落 基金股東：同林鄭一樣
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
劉思明：港股反彈宜破裂口阻力
周顯：24小時交易很恐怖
周顯：24小時交易很恐怖
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
話你知：5年前呎價3693元奪地皮
英皇壽臣山豪宅新申預售
英皇壽臣山豪宅新申預售
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄
第一城兩房賣530萬 重返年初價
第一城兩房賣530萬 重返年初價
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股
政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股