新地帝苑致函供應商 稱政局影響促減價

本報曾向帝苑查詢有關社會政治事件對財務的影響及會否下調房租等，雖然信函僅針對近期政治事件而提出，但管理層回覆稱「鑑於本港經濟自年初以來向下行，商業營運面臨挑戰，帝苑酒店遂希望供應商可以提供折扣一起共渡時艱」。

回覆記者沒提政治因素

帝苑酒店又稱，有關安排純屬自願及暫時性質，過往本港經濟困難時期也曾有類似安排。在帝苑致供應商的信函形容香港目前所發生的政治事件大家都有目共睹，對香港整體經濟發展所造成極大的影響，令帝苑及餐飲業承受的衝擊最大，公司與其他酒店同業一樣被迫採取應變計劃，在此關鍵時刻加強成本控制。

帝苑稱，鑑於公司與供應商過往長期友好業務關係，建議自今年8月1日起在月結單提供5%的整體折扣。此安排可令帝苑在這關鍵時間減輕和克服當前和未來所面對的營運負擔，並確保此特殊折扣安排，不時與供應商一同審閱，希望在整體經濟狀况恢復正軌後，可將折扣調回原本狀態。信函並附回條，讓供應商填寫其同意提供的回扣及時期等。

此外，據洲際酒店集團（IHG）公布，香港平均房租收入在上半年下跌，部分是受到持續的政治糾紛影響，而澳門的平均房租收入在上半年增加5%。

洲際酒店：政治糾紛影響 港房租跌

洲際酒店集團的中期業績顯示，上半年平均房租收入按年跌0.3%，在第二季的跌幅為0.5%，主要受到2018年上半年基數較高影響。在中國上半年平均房租收入下跌1%，一二線城市表現平穩，第二季亦持平；三四線城市則下跌3%，第二季度跌2%，主要受到商務客按年需求放軟，但國內休閒消費需求依然有韌性。