「完美風暴」夾擊 吳天海：零售不樂觀 海港城次季生意額跌4% 暫未需減租

明報記者 蕭嘉聰

摩根士丹利的報告指出，海港城上半年零售額跌0.6%，首季按年升2.9%，意味第二季下跌4%。吳天海昨日解釋，受外圍因素影響，包括中美貿易戰、環球經濟下滑、匯率波動，如人民幣匯率近日一度「破7」，令年初至今香港零售需求疲弱。近期亦看到「香港本身有啲問題」，第二季表現較首季更差，相信香港零售7月、8月以至餘下的月份表現將不太樂觀，集團亦受影響。

受累經濟差人幣跌本地示威

吳天海強調，租戶生意並非受香港示威活動的單一因素影響，整體而言租戶生意「難做咗」，零售及餐飲業均受影響，尤其是在尖沙嘴等購物中心區域。

他續稱，零售與酒店業息息相關，並不看好兩個行業的下半年市道，笑言「希望我哋睇錯（市道）」。問及示威對商場人流的影響，吳天海以周一全民大罷工為例，稱集團及寫字樓租戶均提早下班，令下午5點至6點的人流有所減少。

九置副主席兼執行董事李玉芳說，租戶組合中只得超市仍錄得增長，大部分租戶，包括珠寶、電器及服裝等類別的生意均下跌，雖然上半年續租租金有單位數字升幅，但很難預測之後的表現，暫未收到減租要求，會與租戶一同努力。她又稱，寫字樓租金下半年將面對下行壓力，料將錄得單位數跌幅。

下半年寫字樓租金料單位數跌幅

集團旗下的3個商場，包括尖沙嘴海港城、銅鑼灣時代廣場及鑽石山荷里活廣場佔香港零售銷售額10%，當中海港城繼續是集團主要增長動力，分別帶來73%的收入和76%的營業盈利。海港城商場上半年收入按年升6%至39.4億元，租金升4%至每方呎月租508元，出租率維持96%。至於時代廣場方面，上半年收入為14.31億元，營業盈利下跌至12.71億元，寫字樓需求保持穩定，但商場表現受零售市道競爭激烈，以及消費意欲疲弱影響，收入為10.62億元，出租率維持98%。商場零售銷售跌3.6%，平均每方呎月租290元。

瑞銀發表報告稱，九置上半年業績合乎預期，不過令人更關注下半年的零售及寫字樓前景。因應海港城零售額明顯放緩，該行預計海港城的租用成本（occupancy cost）將由去年的20%增至21.6%。