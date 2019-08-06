毗鄰體育園商業地或流標 周五截標 萊坊料發展商出價保守

明報記者 林尚民

上述啟德商業/酒店地為新九龍內地段第6607號地皮，位於啟德承啟道，鄰近啟德體育園，佔地121,375方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，主要作為酒店及商業用途，最高可建樓面344,448方呎，當中酒店樓面不少於15.5萬方呎，寫字樓不少於10.3萬方呎樓面，預計提供300間酒店房間。

可建34萬呎 萊坊估值最高32億

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，受近日社會運動及中美貿易戰等因素影響，料僅約4至6個發展商入標，反應不會太踴躍，出價上亦會較保守，不排除部分發展商以「執平貨」心態入標，相信有部分發展商以合組財團形式競投，以便分擔風險。

林浩文又稱，估計該地皮主要客群為體育園的遊客，但區內曾出現地皮流標及撻訂事件，所以是次商業地皮有一定變數，料地皮估值約為27億至32億元，總投資額則約55億至65億元。

他又表示，除非市况及社會情况繼續變差，否則啟德地價應該「見底」，但投資額大的商業地地價有一定壓力，如政府沒有「隨行就市」，或再有流標機會。

嘉華：地皮較細 正研究會否入標

啟德區內有其他發展項目的嘉華（0173），該集團香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團正積極研究有關項目，她表示，今次截標的商業地鄰近港鐵站及體育園，將來客戶目標不同，而且地皮規模較細，對於有業內人士估計發展商會低價入標或有機會流標，她表示「這一刻不會估計」，「要睇集團最後出咩價」。

天俊：商業區未成形 料影響入標價

天俊測量師行執行董事張楚然表示，是次招標的地皮較鄰近沙中線港鐵站，可吸引大型發展商入標競投，不過附近商業區未成形，相信會影響發展商入標價。