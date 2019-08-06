祥益地產總裁汪敦敬接受本報查詢時表示，地產代理「似打自己工」，所以罷工人數不多；不過基於安全問題，昨早起已有部分分行陸續提早關門，包括總行、天盛、天水圍西鐵、新北江等約7至8間分行。他認為，員工的安全最為重要，不過，雖然部分分行關門，但盡量不影響服務，除非客人早前預約的睇樓位置位於高危地區，否則有關的預約仍可如期進行。

利嘉閣廖偉強：部分後勤提早下班

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，旗下員工以營業員為主，採用輪班制，有權選擇放假的日子，而昨日大部分員工都正常上班，而大部分後勤員工亦有上班。昨早多個地區出現交通阻塞，部分員工遲到，他表示，昨日是特別日子，公司不會追究。基於安全理由，廖偉強稱，公司已批准多區營業董事決定各區分行是否提早關門，以他所知，昨日利嘉閣多個地區都有分行提早關門，而部分後勤員工提早在下午4時起下班。

另外三間大型代理行方面，中原地產表示，旗下所有分行昨日如常運作，但部分員工因昨早交通阻滯，未能準時上班，而公司昨日請假的員工佔整體人數不足十分之一。美聯物業表示，公司秉承「顧客為主、服務為先」的精神，昨日維持業務正常運作，個別同事有請假需要可按既定程序申請。香港置業回覆指，該行分行昨日正常營業。