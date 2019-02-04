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內房老闆石金禹5.4億購MOUNT NICHOLSON洋房

【明報專訊】山頂傳統豪宅地段屢獲內地背景人士追捧，內房君豪置業總裁石金禹繼2017年後，新近再以信託形式斥5.389億元購入會德豐（0020）負責銷售、九倉（0004）、南豐發展的MOUNT NICHOLSON一幢洋房，成功慳稅近5800萬元。

信託入市 慳辣稅近5800萬

今次成交單位為MOUNT NICHOLSON單號屋，實用6326方呎，連3052方呎花園，1200方呎天台及1553方呎庭院，成交價5.389億元，實呎85,188元。土地註冊處資料顯示，物業是由石金禹信託予石庭璋持有，即名義上業主為石庭璋。資料顯示，今次交易只涉及樓價4.25%、即約2290萬元印花稅。

翻查資料，石金禹早於2017年以約6.6億元購入項目一座10號洋房，物業實用面積8017方呎，實呎約8.28萬元。換言之，若石金禹再以個人名義入市，須付樓價15%、即8083萬元雙倍印花稅，故今次以信託形式入市，可慳約5800萬元稅款。

明寓龍譽各推特色戶招標

此外，佳明集團（1271）旗下太子道西的明寓推出一伙特色單位於周五起至月底招標，單位為實用面積2718方呎，連957方呎天台的15、16樓B室複式戶。內房保利（0119）啟德龍譽推出一伙於周五起至月底招標，單位2A座5樓B室，實用面積843方呎，連97方呎平台。

另一方面，中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，截至今年次季統計，預計今年落成的私人住宅有18,049個，其中未推售單位有3814個，貨尾單位則有3167個，合共待售單位6981個，待售單位佔全年落成量的38.7%，售出比例61.3%，另預計今年落成但登記售罄的項目有5個，有貨尾卻不多於一成的項目有11個。黃估計，至今年第三季，貨尾售出比例可達約八成。

相關字詞﹕龍譽 明寓 慳稅 辣稅

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