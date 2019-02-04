嘉湖業主劈價一成 2房跌穿500萬 成交價重返屋苑同類今年初水平

明報記者 周綺琪

近日示威不斷的天水圍區，有業主劈價沽貨離場。祥益地產分行經理謝利官表示，嘉湖山莊景湖居10座低層E室，實用面積446方呎，原業主叫價一度高見540萬元，有見社會氣氛差劣，最終劈價55萬元，並於昨日「三罷」下以485萬元易手，實呎10,874元，成交價不但低市價約一成，更重返屋苑同類年初價水平。原業主1997年以198萬元買入，劈價後帳面仍大賺287萬元或1.4倍。

加州花園1840萬同類新高

此外，元朗早前發生暴力衝突事件，惟當區買家入市心態未受影響，元朗加州花園亦錄得本月開齋成交。美聯助理區域經理雷惠德表示，加州花園牡丹徑雙號屋，實用面積約1372方呎，屬單邊洋房，以1840萬元獲首置客承接，實呎13,411元，創屋苑同類成交價新高。原業主2014年12月以約1175萬元購入，帳面獲利約665萬元或約57%。

康怡本月開齋 3房「則王」1638萬沽

十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園亦錄得本月首宗成交。中原首席分區經理楊文傑表示，康怡花園M座低層13室，實用面積902方呎，3房套間隔，享山景，屬屋苑分層最大則王單位，以1638萬元易手，實呎18160元。原業主於2010年4月以698萬元買入單位，帳面獲利940萬元或1.35倍。

此外，二手市場仍錄高價成交。利嘉閣分區經理梁澄江表示，北角港濤軒高層C室，實用面積約985方呎，屬4房套連工人房間隔，享海景，以3300萬元易手，實呎約33,503元，呎價創屋苑新高。原業主2009年6月以約1623.5萬元購入，帳面獲利約1676.5萬元或1倍。

港濤軒實呎33503元破頂

另外，據土地註冊處資料顯示，新界大型上車屋苑之一的大埔中心，其中位於19座中低層D室，屬實用面積522方呎3房戶，新近以850萬元成交，創屋苑同類戶型新高做價，實呎16,283元。資料顯示，原業主1986年以43萬元購入單位，持貨約33年，帳面獲利約807萬元，單位升值約19倍。