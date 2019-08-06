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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：港是否陷無政府狀態

【明報專訊】昨日「三罷」，令到陸空交通異常混亂，但有不少人會覺得很奇怪，沒有上班的人並不是很多，不少公司最少有九成人上班，交通混亂似乎對大多數公司沒有影響。其實，這亦是各大公司應變的一個方法，當人力資源部請人的時候，其中一個考慮因素就是不要住得太遠，除了可以節省交通費外，主要的原因就是遇上突發事件，例如打風等，可以在短時間內有同事返工，但沒有人會想到香港竟然可以陷入無政府狀態。

雖然大多數人認為這是無政府狀態，但我不同意，我認為香港現在是無人駕駛，雖然是行得慢一點，行車尚算暢順，但這個情况不會維持太久，因為那些沒有打算犯法的人見到就算犯法都沒有被拘捕，於是就人犯我犯，最後當然是車毀人亡。

政府願特赦　將降示威者狂熱

究竟要點樣做，相信無人會知道，大家最不明白的就是政府可以做一些事來減低示威者狂熱，例如在示威遊行時不准戴口罩，只要這個條件出台，示威遊行的人一定會大幅減少，千祈唔好以為這是暴政，其實是救了不少即將以暴動罪入獄的年輕人。

有人話，不少示威者已經踏上了不歸路，冇得返轉頭，他們其實還有一個辦法，就是效法當日警廉衝突，政府特赦那些貪污的警察，只要林鄭宣布，如果未被拘捕，以往的衝突就一筆勾銷，但就不能夠在一段時間內參加示威活動。政府如果可以做這個決定，相信有不少現在被迫示威的人立刻停止示威活動；在條例公布之後，政府以後對示威活動做法就是拘捕而非驅趕。老實說，這是一個非常大膽計劃，但估計可以遏止熾烈的示威活動，因為那些示威者在投入一次示威活動之後，心驚膽跳，恐怕被拘捕，唯有不斷示威希望政府可以全面特赦。

倘若政府在公布特赦之後仍然有暴力示威活動，代表他們為理想而抗爭，警方亦可以毫不考慮行駛執法權；局部特赦雖然是治標不治本，但不失為一個可行辦法。如果政府再唔想一些辦法來遏止示威者，香港很快會陷入無政府狀態。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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