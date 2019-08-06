人幣破七 長線料貶值抗貿戰 分析：不再死守關鍵位 留意中間價

永豐金融資產管理部董事總經理涂國彬表示，離岸人民幣昨早低見7.1114，在岸人民幣跌破7.03。投資者相當擔憂貿易戰對經濟的影響，避險貨幣日圓大幅走高。美元兌日圓近期在108附近震盪，上周四開始大幅下跌，昨早更是一度跌破106。星展發表報告指，由於鮑威爾淡化了未來聯儲局減息的幅度和範圍，美元看起來有望延續2019年的漲勢，此舉肯定會令美國總統特朗普不滿。鑑於聯儲局利率政策屬於溫和，分析員認為美元未來上升機會較大。

星展：聯儲局政策溫和 美元料續漲

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，全球避險情緒升溫，股市齊跌，債市齊漲，其中10年期美債收益率徘徊在2016年以來最低水平1.855厘，而10年期德債收益率進一步下滑至歷史最低的-0.5厘。同時，日圓上漲至1月以來最高水平。美元表現則相對分化，對部分貨幣包括日圓貶值，對新興市場貨幣和商品貨幣則升值。而且部分數據顯示美國經濟受貿易戰拖累（美國6月工廠訂單及耐用品訂單均不及預期），中美貿易戰進一步升級，或驅使聯儲局進一步減息，從而限制美元指數的上升空間。

美債收益率跌至低水平

中美貿易戰風險升溫，再加上昨早中國人民銀行把美元兌人民幣中間價定在6.9上方，暗示當局對人民幣的態度更加靈活，或不再死守某個關鍵點位，因此，離岸人民幣突破7的關鍵阻力。人行偏中性的立場可能有助人民幣維持利率優勢，未必單向大幅貶值。人行表示，經關注到外匯市場的變化，人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定，昨日人民幣對美元匯率有所貶值，突破了7元，但人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。人民幣匯率走勢，長期取決於基本面，短期內市場供求和美元走勢也會產生較大影響。人行並指出人民幣匯率升跌屬正常，雖然近期人民幣對美元有所貶值，但從歷史上看，人民幣總體是升值。

不過，李若凡指出，短期內人民幣走向有兩個可能性，無論哪種都需要關注中間價的走勢。第一個可能性是，如果未來幾個交易日人行連續數日將中間價控制在7的下方，這可能會緩解市場對人民幣急速貶值的擔憂。人民幣可能會在7上下波動。第二個情况是，如果人行減少干預中間價，人民幣中間價很有可能跌破7，這將對人民幣帶來螺旋式貶值的壓力。未來均衡匯率可能會在7.2附近（即從貿易戰升級前的6.87水平貶值5%）。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 理財專題]