周顯：國藝債務重組 料通過機會大

「硬資產」多 僅現金流通問題

國藝娛樂的這次債務重組，第一個奇怪是，其股價並沒有大跌，證明了市場對它的營運和未來，仍然有信心。我說過很多次，國藝的土地、酒店、影城等等，全都是「硬資產」，如果全數出售，相信可以還清所有欠債有凸，因此它只存在現金流通的問題，並非資不抵債。

第二個奇怪是，通常需要債務重組的公司，多數是要轉攻為守，不過，它在兩個月前，才宣布美國荷李活製作公司Proxima Media作為合作伙伴，引入荷李活製片人Ryan Kavanaugh為其戰略股東，雙方合作將國藝娛樂的西樵山國藝影視城打造成世界級電影製作工作室。新資金將用於興建8個攝影棚，最大的一個佔地超過4萬平方米，預計下半年開始動工。

換言之，國藝娛樂正是大展拳腳期間，相信正是因為這個原因，方才撐住其股價不跌。事實上，冼國林向來是我認為在股壇當中，少數精於做實業的人，凡事親力親為……所以，我也正在打算買進國藝娛樂這股票，作中期投資……買了之後，定當告訴讀者。

[周顯 投資二三事]