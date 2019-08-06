經濟
周顯 投資二三事

投資策略

下一篇 上一篇

周顯：國藝債務重組 料通過機會大

【明報專訊】日前，國藝娛樂（8228）宣布了其債務重組方案，包括把六成欠債轉為可換股債券，換股價是0.55元；其餘四成換公司股票，禁售期為1年，價格是0.38元，比起當日收市價0.218元，兩者均有極高的溢價。市場估計，這方案被股東會通過的機會很大。

「硬資產」多 僅現金流通問題

國藝娛樂的這次債務重組，第一個奇怪是，其股價並沒有大跌，證明了市場對它的營運和未來，仍然有信心。我說過很多次，國藝的土地、酒店、影城等等，全都是「硬資產」，如果全數出售，相信可以還清所有欠債有凸，因此它只存在現金流通的問題，並非資不抵債。

第二個奇怪是，通常需要債務重組的公司，多數是要轉攻為守，不過，它在兩個月前，才宣布美國荷李活製作公司Proxima Media作為合作伙伴，引入荷李活製片人Ryan Kavanaugh為其戰略股東，雙方合作將國藝娛樂的西樵山國藝影視城打造成世界級電影製作工作室。新資金將用於興建8個攝影棚，最大的一個佔地超過4萬平方米，預計下半年開始動工。

換言之，國藝娛樂正是大展拳腳期間，相信正是因為這個原因，方才撐住其股價不跌。事實上，冼國林向來是我認為在股壇當中，少數精於做實業的人，凡事親力親為……所以，我也正在打算買進國藝娛樂這股票，作中期投資……買了之後，定當告訴讀者。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

范寧辭職 匯控主席：雙方同意轉變 稱前景差將裁近5000人 集中高層員工
范寧辭職 匯控主席：雙方同意轉變 稱前景差將裁近5000人 集中高層員工
次季業績勝預期 三大財務指標達成
次季業績勝預期 三大財務指標達成
港列風險監察名單 主席：近期事件影響微
港列風險監察名單 主席：近期事件影響微
恒生半年純利增8% 派息增
恒生半年純利增8% 派息增
危機加深 恒指4日累跌2000點 昨最多曾跌831點 夜期曾跌穿26000點
危機加深 恒指4日累跌2000點 昨最多曾跌831點 夜期曾跌穿26000點
午市「巧合」跌777點 交易員：有機會人為配合
午市「巧合」跌777點 交易員：有機會人為配合
人幣破七算 分析：中資股不宜沾手
人幣破七算 分析：中資股不宜沾手
安樂工程挫6% 跌穿1元水平
安樂工程挫6% 跌穿1元水平
上月強積金人均損手460元
上月強積金人均損手460元
港交所推美元計價 倫敦金屬期貨小型合約
港交所推美元計價 倫敦金屬期貨小型合約
周焯華傳涉澳洲犯罪被禁入境 太陽城昨瀉兩成
周焯華傳涉澳洲犯罪被禁入境 太陽城昨瀉兩成
恒大上月銷售404億 按月跌兩成
恒大上月銷售404億 按月跌兩成
藥明盈喜 上半年純利增78%
藥明盈喜 上半年純利增78%
馮氏零售滬OK便利店售蘇寧
馮氏零售滬OK便利店售蘇寧
環球資金避險 金價6年高 道指早段曾跌600點
環球資金避險 金價6年高 道指早段曾跌600點
巴郡上季沽貨獲利 現金儲備創新高
巴郡上季沽貨獲利 現金儲備創新高
WeWork委摩通發債 有望承銷IPO
WeWork委摩通發債 有望承銷IPO
陳茂峰：逆權運動 金融從業員覺醒
陳茂峰：逆權運動 金融從業員覺醒
家庭理財忌跟風亂投資
家庭理財忌跟風亂投資
張兆聰：貨幣戰陰霾 黃金ETF金礦股可吼
張兆聰：貨幣戰陰霾 黃金ETF金礦股可吼
陸振球：恒隆地產高息防守力強
陸振球：恒隆地產高息防守力強
技術取勝：東航或在3.5至4元築底
技術取勝：東航或在3.5至4元築底
劉思明：大市跌勢全面 中資電力股成避風塘
劉思明：大市跌勢全面 中資電力股成避風塘
人幣破七 長線料貶值抗貿戰 分析：不再死守關鍵位 留意中間價
人幣破七 長線料貶值抗貿戰 分析：不再死守關鍵位 留意中間價
湯文亮：港是否陷無政府狀態
湯文亮：港是否陷無政府狀態
嘉湖業主劈價一成 2房跌穿500萬 成交價重返屋苑同類今年初水平
嘉湖業主劈價一成 2房跌穿500萬 成交價重返屋苑同類今年初水平
內房老闆石金禹5.4億購MOUNT NICHOLSON洋房
內房老闆石金禹5.4億購MOUNT NICHOLSON洋房
有代理行昨提早落閘
有代理行昨提早落閘
毗鄰體育園商業地或流標 周五截標 萊坊料發展商出價保守
毗鄰體育園商業地或流標 周五截標 萊坊料發展商出價保守