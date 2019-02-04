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張兆聰：貨幣戰陰霾 黃金ETF金礦股可吼

【明報專訊】恒指昨跌767點，收報26,151點，成交金額995億元。在岸及離岸人民幣匯價同時跌破七算，引發港股以至全球股市劇烈震盪，MSCI香港指數錄得9連跌，為1997年以來首次。現在的設局有點像2015年的匯改，市場都不知中國匯率政策會走向何方，便只好先行沽貨撤離。眾多利淡集中湧現，恒指失守5月份低位，即使超賣非常嚴重，反彈力度也會非常有限。在貨幣戰陰霾下，金價再升創階段新高，黃金及金礦股繼續是當前的強勢資產。

中美貿易談判後局勢急速惡化，特朗普本港時間上周四凌晨宣布加徵3000億美元中國貨品關稅，人民幣匯價也應聲下跌，上周五尚勉強守住7算關口，昨日則大舉失守。雖然聯儲局鷹派減息導致歐元大幅貶值，但歐元兌人民幣匯率仍處於近兩年的區間7.5至8水平中，並沒有出現大幅升值。人民幣兌日圓更是處於近年偏弱水平。並不存在因為跟隨美元升值，相對其他貨幣也升值而影響到出口競爭力。因此，人民幣的異動完全是向美國發出警告，表明中國已掌控所有走資渠道，不怕貨幣貶值。

人幣貶值牽動全球匯市

究竟會貶值多少，很視乎中美貿易戰規模和力度。出口美國佔總出口約20％，假設其他貨幣匯率不變，當9月1日加徵10％關稅，人民幣貶值2％便可抵消有關影響。但中國佔全球貿易總額高達15％，人民幣貶值會牽動全球匯市，特別是其他新興市場貨幣。在岸及離岸人民幣兌美元匯價昨日大跌，但中國CFETS人民幣匯率指數昨日反而上升，顯示不少貨幣跌幅較人民幣更大。市場擔心全球出現貨幣戰爭，大量套息盤拆倉便推高日圓匯價。

短期而言，人民幣中間價會是一個指標，顯示中央匯率的取態。若中央純粹發出警號，可以把中間價定於強方，穩住貶值勢頭；相反允許中間價不斷下調，便意味中央正追求貨幣貶值，也說明貿易戰全面開打的概率很高。

現在整體設局相當利好黃金及金礦股。自金價升破重大阻力位1400美元後，走勢變得相當反覆，3次跌穿1400美元，在聯儲局鷹派減息後亦曾大跌至1400美元水平。市場始終對理想的美國經濟數據、偏強的美元有顧忌，尤其是金價處於多年高位，大家都不敢太樂觀。

全球央行壓匯價 金價挑戰1700美元

美國經濟仍是一枝獨秀，美股亦如是。但美匯指數已逼近100水平，每次高於此關口時美元都會過強，對經濟帶來負面影響。假如100仍是一個重大阻力，則美元升浪就是強弩之末，金價的設局更可能是橫行和上升之間二選一，趁當前的反覆走勢低吸勝算高。若真的爆發貨幣戰，各大央行都爭相寬鬆，壓低匯價來刺激經濟，則金價更有條件出現超強升浪，有力由當前的1460美元水平，升至1700美元甚至更高。

事實上，過去1年支撐金價的主要是來自央行的買盤，飾金、投資需求都不強。央行買盤並無減弱迹象，一旦貨幣戰開打，出於保值的考慮，飾金和投資需求一旦起動，金價上升動力會顯著增強。選擇上，直接買入黃金或黃金ETF（2840）是大路之選，金礦股如招金（1818）則更具爆發力。若能投資美股，金礦股ETF（GDX）或小型金礦股ETF（GDXJ）都可考慮。

[張兆聰 還看今朝]

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