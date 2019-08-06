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經濟
2019年8月6日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
范寧辭職 匯控主席：雙方同意轉變 稱前景差將裁近5000人 集中高層員工
次季業績勝預期 三大財務指標達成
港列風險監察名單 主席：近期事件影響微
恒生半年純利增8% 派息增
危機加深 恒指4日累跌2000點 昨最多曾跌831點 夜期曾跌穿26000點
午市「巧合」跌777點 交易員：有機會人為配合
人幣破七算 分析：中資股不宜沾手
安樂工程挫6% 跌穿1元水平
上月強積金人均損手460元
港交所推美元計價 倫敦金屬期貨小型合約
周焯華傳涉澳洲犯罪被禁入境 太陽城昨瀉兩成
恒大上月銷售404億 按月跌兩成
藥明盈喜 上半年純利增78%
馮氏零售滬OK便利店售蘇寧
環球資金避險 金價6年高 道指早段曾跌600點
巴郡上季沽貨獲利 現金儲備創新高
WeWork委摩通發債 有望承銷IPO
陳茂峰：逆權運動 金融從業員覺醒
家庭理財忌跟風亂投資
張兆聰：貨幣戰陰霾 黃金ETF金礦股可吼
陸振球：恒隆地產高息防守力強
技術取勝：東航或在3.5至4元築底
劉思明：大市跌勢全面 中資電力股成避風塘
周顯：國藝債務重組 料通過機會大
人幣破七 長線料貶值抗貿戰 分析：不再死守關鍵位 留意中間價
湯文亮：港是否陷無政府狀態
嘉湖業主劈價一成 2房跌穿500萬 成交價重返屋苑同類今年初水平
內房老闆石金禹5.4億購MOUNT NICHOLSON洋房
有代理行昨提早落閘
毗鄰體育園商業地或流標 周五截標 萊坊料發展商出價保守
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技術取勝：東航或在3.5至4元築底
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【明報專訊】港交所240元不容有失（圖）
匯控料反覆下試57元水平（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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范寧辭職 匯控主席：雙方同意轉變 稱前景差將裁近5000人 集中高層員工
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