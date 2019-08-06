陸振球：恒隆地產高息防守力強

猶記得6月示威之初，筆者在《明報》財經網的視像節目《淘寶圖》指出，由於香港政治風險增加，如因預期美國減息而仍鍾情地產股，不如改買美國的地產股ETF如XLRE，結果呢，香港多隻地產股大跌一成多至兩成，但XLRE只較高位回調2%至3%，算是交到功課。

6月起動盪 恒隆地產反跑贏恒指

上周五筆者也在淘寶圖指另一隻地產股恒隆地產（0101）因股息率逾3.9厘，但美國10年期債息已跌穿1.9厘，兩者息差高達2厘，防守力強，昨天收巿不跌反微跌升約0.21%，而恒早昨日則跌了近800點！有趣的是，今次因反修例而起示威及社會動盪，乃是自6月開始，之前恒隆地產明顯跑輸恒指，但該股卻開始轉強，變為愈來愈跑贏恒指（見圖）。

周日香港電台的城巿論壇上，有少年人說示威和衝擊志在癱瘓香港經濟，可令政府少了稅收而受壓，至於有巿民會受損，只有犧牲他們。或許，香港巿民真應該「被犧牲」？

恒隆地產除了息高，另一特點是香港資產組合比例偏低，而該股和XLRE的表現，或許可給予香港投資者的一定啟示，如不想被犧牲，可考慮增加海外資產的比例。

[陸振球 投資超限戰]