家庭理財忌跟風亂投資

對於他們已耗盡儲蓄來作首期及結婚開支，接下來的日子要好好規律儲蓄作日後換樓所需首期及新生命來臨開支之用。Cherry希望在3至4年後迎接新生命的來臨，現時在香港的醫療制度下對孕婦的照顧也頗全面，基本上可選擇在公立醫院分娩，不會為財政帶來很大負擔；在懷孕的過程中跟足公立醫院的產前檢查及附加私家醫生的夠仔細檢查相信已經足夠。當然為配合新生命購置日用品開支是必須的，但一些嬰兒用品如BB牀、BB車或外衣包被，可接受的情况下可以跟相熟的朋友及親戚收回二手用品來節省開支。因初生嬰兒的開支相對日後的長遠成長開支只是一個小開始，必須謹慎理財及因應小孩子的成長而調節。

因為他們夫婦二人都是在職人士，若果新生命的誕生必須考慮由誰來照顧BB的起居飲食，可以的話，建議優先考慮由長輩照顧BB，一來由自己父母照顧可以較安心，二來在金錢開支上也可以較彈性處理。當然若選擇由長輩來照顧有可能需要提早搬遷配合，若4年後真的有搬遷的迫切性，建議在照顧者的附近租住合適的兩房單位作緩衝方案。現時自置物業放租來抵消供樓開支，當然在衡量個人物業租金收入及自住單位租金，必須謹慎了解及分析能否盡量降低因租住環境改善而帶來的額外生活開支。

投資方案應首重現金流彈性

此外，在選擇投資方案作儲蓄增值時，首要考慮現金流的彈性，第二是個人能承受的投資風險能力，第三才是投資回報，當然年期的長短多寡需要因應理財目標而定。不要盲目跟風及胡亂投資在不太了解的高風險投資產品上，結果往往是本末倒置、得不償失。相信波幅偏低的每月派息股債混合基金是較合適的選擇，建議Cherry可將每月1萬元定額供款在一些每月派息美元高收益債券，儲蓄期6年，現時每年平均回報為7厘，因儲蓄高彈性及每月收息，6年後應可儲蓄資產約89萬元作置業首期。

現時香港樓價高企，要預期將來日子如何換購心儀的兩房單位，預算較難作準。因此，Cherry夫婦在沒有太大的壓力情况下盡量儲備資產現金作首期及家庭配套所需，在將來日子要多留意你希望選購的地區兩房單位樓市走勢 ，在日後樓市波幅及出現回落迹象時，好好把握機會購入心儀單位。

余淑穎 美聯金融集團高級副總裁

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