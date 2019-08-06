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陳茂峰博士 峰哥EQ
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陳茂峰：逆權運動 金融從業員覺醒

【明報專訊】《逃犯條例》修訂風波，自2月至今近半年，已經發展成為全民參與的逆權運動。特區政府刻意回迴避問題，放任警方濫權、肆意攻擊、逮捕、起訴包括無辜市民的「示威者」，更骯髒到縱容黑幫在元朗恐怖襲擊平民。香港儼如警察國家（police state），特區政府官員極度不負責任，有負700萬港人。

2月開始討論《逃犯條例》修訂，有識之士已經提出，條例如果通過，會沉重打擊香港金融中心地位。行政會議成員中，不乏金融業權威，包括金管局前總裁任志剛、港交所主席史美倫、銀行世家的陳智思。行政會議討論這條例，他們不能說服其他成員，是他們失責抑或什麼？

不顧港未來 金融業界3議員失職

立法會代表金融業界的議員有：金融界的陳振英（代表銀行業）、金融服務界的張華峰（代表證券業）、保險界的陳健波（代表保險業）。三人政治取態保守，陳振英來自中銀香港，立場不言而喻；張華峰作為香港中小券商老闆，缺乏行業發展視野，對業界和香港金融行業貢獻，與其前任詹培忠相差甚遠；陳健波擔任財委會主席，為特區政府保駕護航，頗得官員和建制歡迎；但他在6月中的「收成期」論，反映嬰兒潮出生的中產那種自私的安逸心態。立法會金融界三個代表，對《逃犯條例》修訂不提疑問異議，不顧香港金融中心的未來，是失職。

思言財雋應該是金融業界第一個反對《逃犯條例》修訂的團體，在5月初已向立法會議員發出公開信，提出對條例的憂慮。思言財雋是2014年雨傘運動後成立，旨在匯聚金融財經界志同道合的同業友好，凝聚業界聲音，致力提高金融界對公共事務的意識及參與，監察政府並推動香港民主政制。思言財雋立場和形象較接近香港專業聯盟，但缺乏有知名度的發言人。「財經演員」聚集的香港股票分析師協會，過往政治中立。7月1日示威者闖入立法會，該會急不及待表態譴責示威者，引發退會潮。民眾一直認為金融從業員只往錢眼鑽，講實際不講原則，思言財雋只是一小撮人。是次退會事件，讓大眾眼前一亮。

其實金融市場要求信息透明、企業治理妥當、小股東利益受保障、交易公平。從業人員服膺這些遊戲規則，很自然是信服民主理念。金融機構大股東保守、維護既有利益，是資本家的本質，和行業關係不大。

「快閃中環」超預期 證良心未泯

8月1日黃昏的「金融同路人快閃中環」活動，只在網絡宣傳，加上當天大雨，有逾4000人出席，人數超出預期，足證香港金融從業人員良心未泯。跟着100多個CFA持有人（財經分析師）聯署，要求政府回應民間五大訴求。保險界的朋友也發起「保險起動」，聯署要求及呼籲昨天的罷工。今次逆權運動，喚起金融從業人員的社會覺醒，是頗為意外的驚喜。朋友們，努力！

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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