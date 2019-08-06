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巴郡上季沽貨獲利 現金儲備創新高

【明報專訊】美股價格持續上漲之際，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡第二季減少買股，並沽貨獲利。巴郡上一季沽出的股票價值，較買入的高出10億美元，是自2017年底以來最大的單季淨賣出。巴郡去年每季都錄得股票淨買入，增持了大量蘋果及美國大型銀行股票，但未有在今年的升浪大幅增持，在今年頭兩季也是沽貨比買貨多。巴郡所持的現金在第二季增至1224億美元，創紀錄新高。

巴郡自2015年收購過飛機零件供應商Precision Castparts後，近幾年未進行過重大收購，甚至放緩了巴郡在第二季的股票回購速度，令巴郡現金儲備創新高。不斷增長的現金儲備，反映巴郡旗下企業的經營能力，但美股估值高企，也限制了巴郡的投資機會，持現金缺乏回報，為巴郡增長帶來壓力。

巴郡總回報率跑輸標普500

巴郡的總回報率在過去5年、10年和15年跑輸給標普500指數。這令人關注巴郡是否規模過大影響回報。巴菲特試圖緩和這些擔憂，在最近幾次的年度股東信及股東會議，解釋巴郡作為一個大型集團的價值，可讓其隨時進行大型收購。

投資者面臨的問題，是巴郡願意等多久才找到價格合理的投資機會。持有巴郡股票的Lountzis資產管理指出，很少人有這種勇氣，耐心等待時機，參考巴菲特過往的戰績，他可以耐心等待。巴郡早前同意向西方石油（Occidental Petroleum）注資100億美元，助其收購同業Anadarko Petroleum。若後者的股東在本月稍後批准合併，相關交易將會完成。

巴菲特去年表示，很多收購交易對他來說價格太高，所以他花了150多億美元購買蘋果股票，並增持銀行和航空公司股票，但巴郡對多家公司的持股已接近10％的申報門檻。巴郡第二季僅進行價值4億美元的股票回購，比第一季的17億美元顯著回落。新的會計準則將未實現收益計入利潤，因此巴郡第二季的投資利潤增長17％。不過巴郡A股今年股價變化不大，反觀標普500指數今年升了17％。

（綜合報道）

[國際金融]

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