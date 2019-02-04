環球資金避險 金價6年高 道指早段曾跌600點

歐洲股市下滑，泛歐Stoxx 600指數跌1.9%。MSCI亞太指數跌2.1%，為9個月來最大單日跌幅。避險資產價格上漲，現貨金升至每盎司1460美元以上，創6年高位。

期金高見每盎司1480美元以上，升幅超過20美元。日圓兌每美元升至105.8，為7個月高位。每百日圓兌港元曾見7.4算。人民幣兌美元跌穿7算重要關口（見A14版）。美國10年期國債孳息跌穿1.75厘，為2016年11月以來低位。

美10年期國債孳息跌穿1.75厘

市場憂慮中美貿易戰衝擊環球經濟，政府債券孳息率下滑。德國10年期國債孳息率跌至負0.573厘見新低。受脫歐的不確定因素影響，英國10年期國債孳息率曾跌至0.492厘，為紀錄低位。愛爾蘭10年期國債孳息率首次跌穿零水平。

荷蘭ING銀行策略師表示，市場低估歐洲寬鬆政策的前景，持長債愈來愈有利，愈來愈大部分的德國國債孳息率曲線跌至負0.4厘的歐洲央行存款利率以下。貨幣市場預期到2020年12月，歐洲央行將再減息0.3厘，而聯儲局將減息1厘。市場人士估計，中美貿易戰升級會令全球PMI續跌，聯儲局在內的央行可能會增加干預，預計年底前政府債券孳息率將繼續走低。受中美貿易戰影響，澳元兌美元跌至0.6748，為7個月新低。英鎊兌美元跌至1.2119，在接近2017年低位徘徊。

恐需求下降 布油跌逾2%

市場恐原油需求下降，布蘭特期油昨跌逾2%至每桶60美元水平。紐約期油跌近2%，在每桶54美元水平徘徊。貿易前景不明之際，美國非製造業活動增展放慢。供應管理協會（ISM）表示，非製造業指數由6月的55.1降至7月的53.7，遠低於分析師預期​​，為2016年8月以來最低。

比特幣升穿1.1萬美元關口

不過加密貨幣表現強勁。最大加密貨幣比特幣昨升穿1.1萬美元關口，為7月中以來首次。

根據彭博的綜合定價，比特幣昨較上周五收盤價升14％至11749美元。區塊鏈投資及諮詢公司Kenetic Capital表示，當市場動盪，「數碼黃金」備受追捧，愈來愈多投資者視比特幣為庇護所。雖然比特幣過往與多數資產類別的關聯性較低，但最近與亞洲股票呈相反的走勢。

（綜合報道）

[國際金融]