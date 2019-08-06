周焯華傳涉澳洲犯罪被禁入境 太陽城昨瀉兩成

太陽城上市公司昨日在收市後發公告指，控股股東兼主席及執行董事周焯華於未來12個月無意前往澳洲，亦不知悉有關澳洲娛樂場的調查。周焯華進一步澄清，至昨日並無牽涉任何澳洲調查，上市公司亦沒有在澳洲經營任何業務。該公司強調，其對發布有關上市公司或其董事失實、惡意或瑣屑無聊資料的人士，保留一切追究權利。

公司：周沒牽涉澳洲調查

現時太陽城私人集團除了在澳門經營賭廳生意，亦在澳洲墨爾本皇冠及悉尼億城經營賭廳業務，合共營運11間可供貴賓博彩業務的房間，亦有將業務網絡擴展至越南、韓國、菲律賓馬尼拉等內地遊客常到的地區賭場，不過全部均屬私人公司經營，並不屬於上市公司。現時上市的太陽城，主力建設位於越南峴港附近的會安南綜合渡假村計劃，及持有在俄羅斯海參崴經營賭場的凱升（0102）共27.94%股權。

太陽城昨收報1.11元，跌20.7%，凱升收報1.07元，跌10.1%。