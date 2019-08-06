經濟
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人幣破七算 分析：中資股不宜沾手

【明報專訊】中美貿易摩擦再升級，拖累人民幣匯價昨日跌破7算，對外債比重較高的中資股，如三大航空、內房等表現不利，中資金融、內銀、內險也同樣受壓。耀才證券研究部總監植耀輝表示，人民幣貶值可能會維持一段時間，中資股目前不宜沾手。

植耀輝進一步指出，現時整個市况在中美貿易摩擦惡化，以及本港示威抗議曠日持久之下，本來就已經甚不樂觀，人民幣「破7」就有如「踩多一腳」，「但就算之後匯率喘定，也不會因此令市况向好」。

花旗報告就認為，人民幣破7顯示匯率可能會被用作報復關稅的工具，因此中國與美國的緊張關係或將進一步升級。如果美國進一步將3000億美元的中國貨物加徵25%關稅，人民幣兌美元料將再跌至7.5水平，這將會令中國帶來更多的資本流出壓力，並抑制投資資金的流入，其中股市受到的潛在影響或更甚。

星展：人民幣或繼續貶值

星展（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮指出，內地南方沿海大省的出口佔經濟總量較多，受關稅打擊很大，一旦這些企業出現經營困難，進而帶來違約，後果不能小看，所以人民幣有需要發揮自動調節機制，按市場情况貶值，否則企業無法生存。

所以，周洪禮認為，人民幣仍然有機會繼續貶值，但幅度會是有序，人行亦只會在出現突然急貶的不尋常情况下才出手干預。

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