危機加深 恒指4日累跌2000點 昨最多曾跌831點 夜期曾跌穿26000點

明報記者 陳偉燊

港股收市後，歐美市場繼續受中美貿易戰及人民幣轉弱持續困擾影響，好消息欠奉，道指在連跌4日後，到昨晚再大幅裂口低開逾490點，到晚上10時45分後跌幅擴大至592點，26,000點失守，低見25,892點。夜期昨晚10時45分跌幅進一步加深，低水緊隨歐美股市跌勢而大幅擴大至545點，跌穿26,000點，低見25,616點。金價更升1.61%至1480.9美元，俗稱恐慌指數的美國VIX指數亦大升23.91%至21.87點水平。

小米逆市升1.7%

在跌市期間，地產股全線下跌，新地（0016）、長實（1113）及九倉置業（1997）成「開刀」對象，分別跌5.2%、5.1%及4.4%；兩大中資電訊股中國移動（0941）及中國聯通（0762）分別跌2.92%及2.95%至3年低位。恒生指數成分股中，僅見恒隆（0101）成為逆市奇葩，升0.2%至19.08元。在大跌市中，投資者轉向金礦股及二線內需股尋求避險，當中山東黃金（1787）及招金礦業（1818）分別升6.9%及6.7%，二線內需股如達芙妮（0210）及春立醫療（1858）分別升23.9%及12.8%。至於有機會納入滬港通及深港通的小米（1810），股價則升1.7%至8.92元。

港股通淨買入34.5億 騰訊佔5.04億

雖然大市受壓，但是北水經港股通淨買入34.5億元，當中騰訊（0700）佔5.04億元。恒指牛證連續被收回的情况更連續兩日遞增，到昨日在26,088至26,800點範圍被收回的牛證多達234隻。另投資者亦見「富貴險中求」，不敢入市撈正股，轉而多了資金追入價外恒指價外認購輪博轉價內取勝，當中行使價為28,000點而價外幅度達7.1%的恒指瑞銀認購輪（19294）便有3.77億元資金追入，佔整體窩輪成交高達13.18%。

姚浩然：港股或要低見25400點

時富資產管理董事總經理姚浩然認為，就算昨日警民衝突升級，但是真正影響跌市主要受人民幣跌破「7算」影響，當中內房股、內銀股及香港地產股受影響較大，若然美國9月落實減息，人民幣走勢才有望喘定，若26,000點失守，港股或要低見25,400點。

鼎展證券研究部高級分析師劉宇亮明言，在人民幣昨早跌穿7算，對投資者來個措手不及，加上中資股佔恒生指數比重高達一半，因此港股難免大幅受壓。但是因為港股現水平的相對強弱指數技術上跌穿30至超賣水平，加上此前已跌約2000點，因此不排除會反彈回補此前急跌的下跌裂口位。