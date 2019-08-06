恒生半年純利增8% 派息增

展望下半年淨息差較保守

恒生淨利息收入按年上升11%，至158.53億元，淨息差比去年同期上升11點子，至2.21厘。客戶貸款額按年增5%，財務總監梁永樂指增長次季較首季為多，按揭為今年增幅的來源。展望下半年淨息差水平，他認為目前較難預期，暫時看法較保守，不敢太樂觀。港元拆息是不少貸款的參考利率，港元總結餘較低令拆息波動較大，會對銀行的淨息差有影響，而經濟增長放緩，銀行為競爭優質貸款而減低息差，不過聯儲局減息會使拆息向下，有利銀行息差。鄭慧敏預期，聯儲局下半年還會減息一次，全年合共0.5厘，不過香港最優惠利率會維持現水平。

淨服務費收入按年跌13%

淨服務費收入按年跌13%，至34.85億元，金融市場波動令投資者更趨審慎，減少證券經紀和零售投資基金銷售的收入，鄭慧敏表示，雖然投資產品受影響，但該行的其他產品如保險和定期有不錯的成績，有助在不同市况下保持增長。

減值撥備降至0.22% 資產質素改善

資產質素方面，預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥為5.1億元，比去年同期急升1.14倍。梁永樂解釋，去年首次實施新會計準則IFRS 9，當時經濟環境較佳，因此比2017年底可回撥信貸減值撥備，今年則沒有以上因素。他指出，今年上半年的減值撥備比去年下半年的7.58億元為低，而總減值貸款對總客戶貸款比率，亦由去年底的0.25%，降至今年上半年的0.22%，反映資產質素是有所改善。

中美貿易戰局勢重新升溫，商業銀行業務總監林燕勝表示，貿易戰對小部分客戶有影響，但他們亦在改變業務模式。恒生在中國和香港的分部有緊密聯繫，因此可保持穩定的貸款質素。