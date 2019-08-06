經濟
下一篇 上一篇

次季業績勝預期 三大財務指標達成

【明報專訊】匯控（0005）行政總裁范寧雖然上任僅年半便離職，但他定下的三大財務指標均達成，而且上半年業績理想，同時宣布進行10億美元的股份回購計劃。分析認為，更換行政總裁及裁員都屬負面消息，縱使回購亦無法支撐股價。

匯控第二季列帳基準稅前利潤升4％至61.94億美元，經調整除稅前利潤同樣升4%至61.66億美元，較市場預期的58.5億美元為佳。上半年經調整除稅前利潤124.07億美元，按年增15.8％。上半年經調整收入按年增加8％至284.95億美元，經調整支出按年增3.5％至161.63億美元，增幅小於收入。

邵偉信：保持紀律 全年JAWS可達正數

范寧上任初期定下的三大財務指標均達成，例如控制成本方面，上半年JAWS（經調整收入增長與支出增長差）達到正數，為4.5％。集團財務董事邵偉信昨日表示，如保持上半年的紀律，全年的JAWS也可以達到正數。

資本運用與派息方面，范寧當初表示會保持派息穩定，而回購則視乎監管批准。昨日集團宣布第二季股息維持每股0.1美元不變，且公布進行10億美元回購。然而回購幅度較預期的15億至20億美元少。邵偉信表示，回購只為中和以股代息的影響，且表示不要預期第三季會再有下一輪回購。在第二季，集團的普通股一級資本充足率為14.3％，按年升0.1個百分點。

宣布10億美元回購 遜預期

范寧的第3個財務指標，是有形股本回報在2020年升至11％，在上半年，有形股本回報（年率）已增加1.5個百分點，達到11.2％。不過，今次回報年率大增，當中已計及沙特英國銀行攤薄增益約1.2個百分點的正面影響。

期內集團的淨利息收益率有所改善，按季升3個基點至1.62％，但主要貢獻來自港元拆息的上升（見另稿）。邵偉信表示，由於美元利率已開始下跌，估計每減息25點子，集團的淨利息收入減少4億美元。

分析：換CEO裁員不明朗 回購難撐股價

豐盛資產管理董事黃國英指出，回購股份難以支撐股價，因為對投資者而言，更換行政總裁是不明朗因素，而集團決定裁員，更加是負面消息，因為這將預示往後業績會下滑。

相關字詞﹕黃國英 股份回購 范寧 邵偉信 匯控

上 / 下一篇新聞

范寧辭職 匯控主席：雙方同意轉變 稱前景差將裁近5000人 集中高層員工
范寧辭職 匯控主席：雙方同意轉變 稱前景差將裁近5000人 集中高層員工
港列風險監察名單 主席：近期事件影響微
港列風險監察名單 主席：近期事件影響微
恒生半年純利增8% 派息增
恒生半年純利增8% 派息增
危機加深 恒指4日累跌2000點 昨最多曾跌831點 夜期曾跌穿26000點
危機加深 恒指4日累跌2000點 昨最多曾跌831點 夜期曾跌穿26000點
午市「巧合」跌777點 交易員：有機會人為配合
午市「巧合」跌777點 交易員：有機會人為配合
人幣破七算 分析：中資股不宜沾手
人幣破七算 分析：中資股不宜沾手
安樂工程挫6% 跌穿1元水平
安樂工程挫6% 跌穿1元水平
上月強積金人均損手460元
上月強積金人均損手460元
港交所推美元計價 倫敦金屬期貨小型合約
港交所推美元計價 倫敦金屬期貨小型合約
周焯華傳涉澳洲犯罪被禁入境 太陽城昨瀉兩成
周焯華傳涉澳洲犯罪被禁入境 太陽城昨瀉兩成
恒大上月銷售404億 按月跌兩成
恒大上月銷售404億 按月跌兩成
藥明盈喜 上半年純利增78%
藥明盈喜 上半年純利增78%
馮氏零售滬OK便利店售蘇寧
馮氏零售滬OK便利店售蘇寧
環球資金避險 金價6年高 道指早段曾跌600點
環球資金避險 金價6年高 道指早段曾跌600點
巴郡上季沽貨獲利 現金儲備創新高
巴郡上季沽貨獲利 現金儲備創新高
WeWork委摩通發債 有望承銷IPO
WeWork委摩通發債 有望承銷IPO
陳茂峰：逆權運動 金融從業員覺醒
陳茂峰：逆權運動 金融從業員覺醒
家庭理財忌跟風亂投資
家庭理財忌跟風亂投資
張兆聰：貨幣戰陰霾 黃金ETF金礦股可吼
張兆聰：貨幣戰陰霾 黃金ETF金礦股可吼
陸振球：恒隆地產高息防守力強
陸振球：恒隆地產高息防守力強
技術取勝：東航或在3.5至4元築底
技術取勝：東航或在3.5至4元築底
劉思明：大市跌勢全面 中資電力股成避風塘
劉思明：大市跌勢全面 中資電力股成避風塘
周顯：國藝債務重組 料通過機會大
周顯：國藝債務重組 料通過機會大
人幣破七 長線料貶值抗貿戰 分析：不再死守關鍵位 留意中間價
人幣破七 長線料貶值抗貿戰 分析：不再死守關鍵位 留意中間價
湯文亮：港是否陷無政府狀態
湯文亮：港是否陷無政府狀態
嘉湖業主劈價一成 2房跌穿500萬 成交價重返屋苑同類今年初水平
嘉湖業主劈價一成 2房跌穿500萬 成交價重返屋苑同類今年初水平
內房老闆石金禹5.4億購MOUNT NICHOLSON洋房
內房老闆石金禹5.4億購MOUNT NICHOLSON洋房
有代理行昨提早落閘
有代理行昨提早落閘
毗鄰體育園商業地或流標 周五截標 萊坊料發展商出價保守
毗鄰體育園商業地或流標 周五截標 萊坊料發展商出價保守