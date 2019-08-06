次季業績勝預期 三大財務指標達成

匯控第二季列帳基準稅前利潤升4％至61.94億美元，經調整除稅前利潤同樣升4%至61.66億美元，較市場預期的58.5億美元為佳。上半年經調整除稅前利潤124.07億美元，按年增15.8％。上半年經調整收入按年增加8％至284.95億美元，經調整支出按年增3.5％至161.63億美元，增幅小於收入。

邵偉信：保持紀律 全年JAWS可達正數

范寧上任初期定下的三大財務指標均達成，例如控制成本方面，上半年JAWS（經調整收入增長與支出增長差）達到正數，為4.5％。集團財務董事邵偉信昨日表示，如保持上半年的紀律，全年的JAWS也可以達到正數。

資本運用與派息方面，范寧當初表示會保持派息穩定，而回購則視乎監管批准。昨日集團宣布第二季股息維持每股0.1美元不變，且公布進行10億美元回購。然而回購幅度較預期的15億至20億美元少。邵偉信表示，回購只為中和以股代息的影響，且表示不要預期第三季會再有下一輪回購。在第二季，集團的普通股一級資本充足率為14.3％，按年升0.1個百分點。

宣布10億美元回購 遜預期

范寧的第3個財務指標，是有形股本回報在2020年升至11％，在上半年，有形股本回報（年率）已增加1.5個百分點，達到11.2％。不過，今次回報年率大增，當中已計及沙特英國銀行攤薄增益約1.2個百分點的正面影響。

期內集團的淨利息收益率有所改善，按季升3個基點至1.62％，但主要貢獻來自港元拆息的上升（見另稿）。邵偉信表示，由於美元利率已開始下跌，估計每減息25點子，集團的淨利息收入減少4億美元。

分析：換CEO裁員不明朗 回購難撐股價

豐盛資產管理董事黃國英指出，回購股份難以支撐股價，因為對投資者而言，更換行政總裁是不明朗因素，而集團決定裁員，更加是負面消息，因為這將預示往後業績會下滑。