范寧辭職 匯控主席：雙方同意轉變 稱前景差將裁近5000人 集中高層員工

明報記者 廖毅然

今年5月曾經傳出范寧有意向俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場部開刀，裁減500人，當時匯控財務董事邵偉信否認，並指集團沒有全銀行（bank-wise）的裁員計劃。但幾個月後便承認裁員，而范寧同時下台，暫由現任環球工商金融行政總裁祈耀年擔任臨時行政總裁。

匯控股價昨日跌1.85％至61元，歐洲時段折合港元最低見60.2元，較港收市再跌1.3％。

裁員遣散成本7億美元

邵偉信昨日指出，雖然上半年集團的JAWS（經調整收入及支出增長差）實現正數，但預見下半年風險及挑戰增加，收入增長可能會放慢，因此需要更積極控制成本增長。他指出，裁員的遣散成本將為6.5億至7億美元，涉事員工人數少於2％，佔整體員工成本大約4％，所以目標是高層員工，但他拒絕透露更多的裁員詳情。以集團截至6月底的總全職員工人數237,685計算，2％約為4750人。

「需要更強執行能力行政總裁」

范寧在任僅一年半便離任，杜嘉祺表示，環球局勢變得愈來愈複雜，集團需要有更強執行能力的行政總裁，亦需要在人員及資金調配上可以做到最好。

集團在業績報告中指，前景經已轉變，現時美元區的利率料將下跌而非上升，而且地緣政治問題或會影響為數不少的主要市場。因應收入所面對的風險增加，集團正積極管控營業支出及投資開支。

被問到香港區會否裁員，杜嘉祺沒有正面回應，僅表示在有良好增長的地區會加大投資、增加員工數目，而香港的增長相當可觀。

杜嘉祺：范寧離任無關華為事件

杜嘉祺同時否認范寧的離任與裁員計劃有關。根據匯控年報，自2018年初范寧上任至今年6月底，匯控全職員工人數增加了近9000，目前人數回復至2016年時，匯控出售巴西業務後的水平。杜嘉祺同時指出，范寧離任與華為事件無關。

不少分析員關注，行政總裁換人會否導致集團業務策略的改變，杜嘉祺指出，范寧與集團沒有就業務策略的方向有不同意見，范寧所訂下的業務目標與財務指標，大方向上不會有改變。事實上，范寧去年訂下的股本回報率及JAWS目標，均已在今年達標（見另稿）。