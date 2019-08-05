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買醫保贈體檢 全方位保障健康

【明報專訊】預防勝於治療是無人不曉的大道理，尤其是老友記們，如能定期驗身，當有問題時盡早求醫，才是對健康最有利的做法。目前市面上有個別的醫療保險贈送驗身計劃。如果投保的計劃有此優惠，受保人謹記好好善用，確保健康保持一流狀態，不必動用醫療保險就最理想。

撰文：李凱茵

現時，個別醫療保險計劃會以贈送驗身計劃的優惠回饋客戶。由於是免費的，多數驗身皆是最基本的項目，如三高或體格檢驗等，對老友記來說是必要的檢驗。今次就挑選了幾個有贈送驗身計劃的醫療保險，作出比較。

根據自身情况 選額外檢測項目

坊間多個提供免費年度驗身計劃的保險計劃中，以匯豐保險分銷的安盛醫療保險計劃提供的檢查項目最多。此計劃基本每年都會贈送總膽固醇檢驗和流感疫苗，50歲或以上的受保人還會額外有身高體重指數、血壓、血球數值和血糖檢驗。此外，還有其他額外檢測項目供受保人選擇，例如痛風症、腎功能、肝功能等項目，每年可選一項。受保人可根據自身情况，每年作出不同的選擇。另外，也有每5年進行一次的檢測項目，包括骨質密度測試、柏氏抹片等，任選一項。較特別的是這個計劃會向50歲或以上受保人贈送結腸鏡檢測，每10年一次。不過，羊毛出在羊身上，加上此保險屬中高階計劃，保障範圍較闊，而且在預先批核的情况下大部分項目會作全額賠償，所以保費較今次比較的幾個計劃貴。

保柏的互通保額醫療保險計劃，就讓投保人每年挑選一類檢測計劃，包括眼科、肝炎，還有全身檢查，以及男性或女性專科檢查。普通全身檢查除了包括三高相關的項目，還有心電圖、胸肺X光、尿酸等項目。男性及女性專科會進行血壓和血脂檢查，另加男性和女性的前列腺癌和柏氏抹片檢查，項目選擇十分豐富。

藍十字保險的超卓長者醫療計劃，屬傳統按項目設賠償上限的計劃，每年提供一些基本檢查，項目較少，只有貧血及血病、糖尿病及血脂肪檢查。蘇黎世智樂人生自選醫療保險計劃，只有另外投保指定級別的門診附加保障，才會有身體檢查計劃贈送，女士就可選婦科檢查。

定期健康評估 儲分換保費折扣

友邦保險為鼓勵受保人保持健康體魄而推出的VITALITY健康程式，只要投購指定的醫療或危疾保險並登記成為會員，就可以透過友邦指定的機構，進行健康、營養或體能評估。合資格的就可儲起積分，換取保費折扣。其中一項評估為健康檢視，受保人可到香港體檢中心以優惠價100元進行基本的測試如BMI指數及腰圍、血壓、總膽固醇與血糖水平。另外，也可用55折的優惠去使用體檢套餐，包括一般健康檢查，以及分別針對男性及女性的健康檢查，由1650元至2650元不等。

要選適合自己的身體檢查，最好是事先諮詢家庭醫生，因應身體狀况去挑選檢查項目，避免作出無謂的檢查。

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