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粉嶺中心交投穩 實呎守1.3萬

【明報專訊】本港近月社會氣氛不穩，惟樓市交投暫仍見平穩。樓齡近30年的粉嶺中心上月全月共錄得4宗二手成交，平均實呎1.32萬元，連續3個月穩守1.3萬元大關。有地產代理指，屋苑以用家為主，故盤源較少，料未來暑假租賃旺季後，屋苑租金回落，或對屋苑成交價有一定影響。

明報記者 周綺琪

粉嶺中心平均實呎從年初的1.17萬元，上升至上月的1.32萬元，升幅約13%，惟近月成交宗數於低位徘徊，6月及7月分別僅有3宗及4宗成交。中原副區域營業經理洪文鋒表示，現時業主放盤價仍較市價高約3%至5%，雖然議價幅度較以往增加，但仍未能吸引買家入市，導致屋苑二手交投呈膠著狀態。洪續稱，過去一個月，粉嶺、上水等地區的二手成交量逾60宗，表現平穩，相信區內二手市場暫時不太受示威衝突影響。美聯助理區域經理陳梓彬表示，相信新盤向隅客未來將轉投二手市場，如粉嶺囍逸近月的二手交投或因朗濤開售有所增加。

東濤苑實呎1.4萬 貴絕未補價居屋

資助房屋成交價再創新高。房委會資料顯示，筲箕灣居屋東濤苑D座中層4室，實用面積516方呎，屬2房戶，以730萬元(未補地價)成交，實呎14147元，呎價創全港未補價居屋新高；對上紀錄為筲箕灣東旭苑A座中層4室，上月以實呎13846元易手。原業主於2009年1月以210.76萬元（未補地價）購入，帳面獲利519.24萬元或2.5倍。

朗8額印鬆綁 3年升值近六成

市場亦錄額印鬆綁易手勁賺個案，元朗朗屏8號新近錄得相關成交個案。中原營業經理王勤學表示，屋苑1座高層B室，屬實用面積246方呎開放式戶，新近以480萬元沽出，實呎19512元。原業主於2016年6月以305.5萬元購入，持貨滿3年，帳面獲利174.5萬元或約57%。

健康邨未補價510萬 低市價5%

不過，有部分二手單位以低市價成交。北角健康邨有2房戶新近減價一成沽出。中原分區營業經理施長達表示，健康邨康勝閣高層F室，屬實用面積471方呎2房戶，原業主最初叫價560萬元放盤，其後減50萬元或9%，並以510萬元（未補地價）售出，實呎10828元，成交價低市價約5%。原業主於1997年7月以205萬元（未補地價）購入，持貨12年，帳面獲利305萬元或1.5倍。

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