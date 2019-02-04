OMA OMA綠意盎然

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

OMA OMA位於屯門掃管笏路108號，樓花期長約24個月。項目由兩座住宅大廈組成，每座大廈再細分為A、B兩翼，標準單位每層兩翼合共15至16伙，設5部升降機。

項目戶型多元化，涵蓋開放式單位至4房戶，另有複式、連花園及連平台特色戶，實用面積介乎250至1659方呎。全盤共提供466伙，其中主打兩房戶，佔全盤單位總數逾一半，項目截至上周四（1日）累沽約233伙。

兩房數目佔全盤逾半

項目其中一個特點，為單位大門設計較現時普遍新盤寬闊，闊約1.2米、高約2.3米，方便住客搬運大型家具進出；樓層高度為3.26米（10呎8吋），有助提升室內空間感。發展商早前開放3個無改動示範單位，其中一個以2B座8樓G樓為藍本，實用面積750方呎，採3房1套連儲物室間隔。單位客飯廳以長形開則，長約6.2米、闊約3米，同時外連22方呎露台。廚房採傳統梗牆間隔，內設儲物室，另備有煤氣煮食爐、雪櫃、抽油煙機等品牌家電。

睡房方面，其中兩個睡房採相同開則，面積約50方呎；主人睡房約105方呎，外連工作平台，而主人浴室與客廁稍有不同，除了備有浴缸外，亦設有通風窗，有助空氣流通，排走濕氣。

住客會所近2萬呎 度假風綠化園林

另一無改動示範單位為1A座8樓D室，實用面積467方呎，屬2房間隔，採開放式廚房。單位玄關設有裝飾櫃及鞋櫃，分隔玄關及開放式廚房，廚房則配備電磁爐等家電。主人睡房間隔方正，易於擺放家俬，同時外連工作平台。

住客會所Club OMA面積約18,000方呎，另有2萬方呎園林綠化地帶，並貫設度假的設計概念，栽種了約150棵樹木，讓住客有如置身於森林中，感受大自然的翠綠環抱，體驗假日般的舒適輕鬆生活；會所亦有健身室及40米長泳池等設施。此外，項目對出設有巴士站，可往返屯門市中心、旺角及港島各區。

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