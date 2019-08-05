啟德住宅地暫收14份意見 全反對建社福設施

個別意見以簡體字撰寫

綜合已遞交意見指，擬議的社福設施與區域規劃不相符，會影響地皮價值。另地皮鄰近兒童醫院及興建中的啟德醫院，加上區內未來住宅、商業及酒店的發展，人口密度高，若增建的社福設施會帶來為數不少的使用者，將加重區內交通負荷。值得一提的是，在已遞交的意見書中，有個別是以簡體字撰寫，是過去較少見。

過去社會福利署亦曾就住宅官地申增社福設施，如新地（0016）於今年2月以63億元、每方呎樓面地價6646元投得的大埔白石角優景里地，當中約32,392方呎用作興建安老院舍，佔可建樓面949,385方呎的3.4%。又如嘉華國際（0173）、會德豐（0020）及中海外（0688）合組的財團於上月以127.398億元投得的啟德第4A區1號地皮，當中有逾3萬方呎須作社福設施，佔可建樓面逾107.58萬方呎的2.8%。

資料顯示，啟德4A區2號地盤面積197,555方呎，社會福利署申請加入社福條款，擬議興建社福設施包括一個安老院舍，涉及200個牀位，並提供30個服務名額的長者日間護理單位，另包括一個提供60個服務名額的長者日間護理中心、一個長者鄰舍中心、一個綜合家居照顧服務隊、一個提供30個服務名額的兒童之家、一個提供120個服務名額的綜合職業康復服務中心及一個提供50個宿位的中度弱智人士宿舍。另相關設施亦會提供6個私家輕型巴士泊車位、一個私家輕型貨車泊車位，以及一個共用的上落客貨車位，共涉及122,712方呎。

可建120萬呎 擬一成作社福設施

上述地盤劃為「住宅（乙類）5」用途，地積比約6.1倍，總樓面約120.5萬方呎，為跑道區涉最大樓面的住宅官地，社福設施佔約發展項目樓面的一成。業界估計，地皮估值204.86億至228.96億元，預計每方呎樓面地價約1.7萬至1.9萬元。