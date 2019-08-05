白石角4盤佔逾八成成交

綜合市場資料，過去周末錄約158宗成交，當中逾八成位於大埔白石角，除朗濤外，億京旗下的海日灣II、嘉華（0173）嘉熙及信置（0083）逸瓏灣8分別沽出4伙、4伙及1伙；另新地（0016）屯門御半山II期及宏安地產（1243）油塘曦臺分別沽出4伙及2伙。

海璇開放式1175萬 實呎高見4.1萬

在社會氣氛不穩下，豪宅盤北角海璇續錄高價成交，新近以逾1175萬元沽出一伙開放式單位，成交價再創港島東開放式戶新高。一手銷售資訊網資料顯示，海璇5A座11樓F室，實用面積286方呎，採開放式間隔，昨日以1175.76萬元成交，實呎41,110元，成交價及呎價均創港島東開放式戶新高。事實上，對上港島東開放式戶成交價最高紀錄亦由海璇所創，屋苑5A座19樓F室，實用面積及間隔相同，於今年5月初以1090.98萬元沽出。

元朗瑧頤昨日沽出兩伙，其中25樓A9室，屬頂層連天台戶，實用面積330方呎，連206方呎天台，採1房間隔，以589.3萬元售出， 實呎17,858元，成交價創屋苑同類單位新高。