將軍澳周末睇樓量 挫九成

區內有代理舖提早落閘

示威活動一浪接一浪，再有業主憂慮前景，減價沽貨離場。其中將軍澳都會駅近日有高層2房戶累積減價一成，以890萬元易手。市場消息指，都會駅2座高層G室，實用面積476方呎，2房間隔，原業主於7月以980萬元放盤，惟見連串示威活動愈演愈烈，擔心社會氣氛進一步影響後市，故於數日前降價至900萬元求售，最終累減90萬元或9.2%，以890萬元沽出，實呎18,697元。原業主於2008年2月以345萬元買入，持貨11年，帳面獲利545萬元，物業期內升值約1.6倍。

同區將軍澳廣場有業主持貨16年後，以799萬元沽出2房戶。利嘉閣高級分區經理梁敬嚴表示，將軍澳廣場6座中層F室，實用面積457方呎，屬2房間隔，新近以799萬元成交，實呎17,484元。原業主於2003年5月以142.3萬元購入上述單位，持貨16年，帳面獲利656.7萬元，物業期內升值逾4.6倍。