投資者低市價3%沽Venezia 額印鬆綁3年升值18%

中原高級區域營業經理蕭頌崴表示，PARK YOHO Venezia 2B座中層A室，實用面積641方呎，3房間隔，原業主為投資者，最初叫價830萬元放售，其後減價27萬元或3.3%，並以803萬元獲換樓客承接，實呎12,527元，成交價較市價略低約3%。原業主2016年7月以680萬元買入單位，持貨剛滿3年，額印鬆綁沽貨，帳面獲利123萬元或18%。

海典灣2房730萬 低市價5%

世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，海典灣5座高層C室，實用面積484方呎，2房間隔，原業主叫價820萬元，累減價90萬元或11%後，新近以730萬元成交，實呎15,083元，成交價較市價低約5%。原業主2016年4月以550萬元買入，持貨3年多，帳面獲利180萬元或33%。

太古城本月開齋 2房1093萬易手

至於港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城，新近錄得本月首宗二手成交。美聯分行區域經理范浩銘表示，太古城太湖閣極高層H室，實用面積583方呎，2房間隔，享海景，原業主最初開價1120萬元放售，經議價後，輕微下調27萬元或2%，以1093萬元獲換樓客承接，實呎18,748元，屬市價成交。原業主於2001年6月以239萬元購入單位，持貨18年，帳面獲利854萬元，物業期內升值約3.6倍。

十大屋苑周末僅錄2宗

另外，據中原統計，剛過去周末十大屋苑僅錄兩宗成交，較上周錄得的1宗微升，並連續兩周徘徊低位水平；上述兩宗成交分別位於鰂魚涌太古城及紅磡黃埔花園，其餘8個屋苑均「吞蛋」。

另美聯分行統計，周末十大屋苑共錄約3宗成交，與上周末相若，無升跌，為已連續11個周末處單位數水平。