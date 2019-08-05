反修例風暴兩月 銀行估值趨跌 麗港城2房跌逾5% 青華苑3房跌近9%

明報記者 林尚民

此外，青衣指標屋苑之一的青華苑，一個3房單位估值兩個月內更跌近9%。

本報自2012年起，挑選十大屋苑共20個單位，透過匯豐、中銀香港及恒生銀行進行網上估價，共60個估價個案，亦挑選十大居屋屋苑共20個單位，透過匯豐、中銀香港進行網上估價，共40個估價個案，兩者合共有100個估價個案。

百估價個案逾四成錄跌幅

本報最新統計，在上述100個估價個案中，有41個個案，在8月初的估值較6月初連串反修例示威遊行發生前（即約兩個月）錄得跌幅，幅度介乎0.1%至8.95%，另有31個個案的最新估價與兩個月前維持不變。

過去兩個月二手交投回落

若以私樓及居屋劃分，過去兩個月，60個私樓個案中，估值不變或錄得跌幅的有42個，佔整體70%，在40個居屋個案中，估值不變或錄得跌幅的有30個，佔整體75%，兩者表現相若，反映銀行對私樓及居屋估值的取態差別不大。

在100個個案中，估值跌幅最大為青衣青華苑F座中層6室，單位實用面積554方呎，匯豐銀行最新估價為600萬元（已補地價），相對6月初的659萬元跌8.9%，最新每實呎估值約10,830元；而私樓估值最大跌幅個案為實用面積517方呎的觀塘麗港城16座中低層B室，中銀香港最新估值為740萬元，每實呎估值14,313元，相對6月初的782萬元低約5.37%。

業界：稍後或更多業主減價

中原按揭董事總經理王美鳳表示，雖然近日從樓價指數所見，本港樓市未有太大跌幅，而從是次銀行估價表現，以及實際成交價所見，本港不同地區的屋苑樓價走勢已有所不同，部分屋苑的估值仍然硬淨，但部分開始見回落。她又稱，現時仍未見銀行廣泛收緊估價取態，亦未有估價不足的情况。不過，王續稱，現時部分業主心態仍然強硬，主要由於去年樓價一度回落一成，但今年極速反彈，部分業主仍觀望樓市會回暖，但若本港政治事件再延續，加上中美貿易戰等外圍因素存變數，不排除稍後時間會有更多業主願意減價，屆時樓價有機會回落。