李志成：貿易戰升溫 樓市受考驗

【明報專訊】中美貿易戰再起波瀾，兩國貿易新一輪談判結束後，美國總統特朗普突向中國商品加徵關稅，股市應聲下挫，上周五恒指跌至近兩個月新低，不過市場已逐步消化貿易戰走勢反覆的消息，相信買賣雙方只會短期較為觀望。與此同時，上周美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，香港銀行未有跟減，換言之低息環境將維持，對樓市有一定支持作用，現時發展商未有放慢推盤步伐，一手百花齊放，相信將刺激部分購買力。不過若貿易戰升溫，本港社會運動持續，下半年樓市難免受到考驗。
最近差餉物業估價署最新數據顯示，今年6月份私人住宅樓價指數報393.7點，較5月份指數396.8點下跌0.78%，指數終止連續5個月升勢。值得注意的是，差估署6月份指數主要反映5月情况，當時正值中美貿易戰惡化及本港社會運動升溫，令市場氣氛轉趨觀望，以致樓價受壓，不過下調幅度仍尚算輕微。
另方面，金管局公布第二季末負資產住宅按揭貸款宗數由第一季末的44宗，減至1宗。本港政治爭拗尚未解決，大市氣氛難免受影響，個別地區樓價有機會出現調整，負資產個案或上升，但香港未來房屋供應仍不足兼需求強大，加上低息環境持續，相信負資產大規模重現機會微。
雖然市場氣氛未明朗，但在一手空置稅影響下，發展商仍積極推盤，採取開價貼市的策略，市場反應熱烈，預計將帶動一手市場升溫。新居屋將於本月攪珠，預料將釋放大批居屋向隅客回流細價私樓市場，預計2019年全年一手私樓註冊宗數將達22,000宗；預料將會按年彈升近四成，兼創15年新高。至於二手樓價方面，樓價彈升幅度將收窄，預計下半年樓價仍有望錄約5%升幅。