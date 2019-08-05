李志成：貿易戰升溫 樓市受考驗

最近差餉物業估價署最新數據顯示，今年6月份私人住宅樓價指數報393.7點，較5月份指數396.8點下跌0.78%，指數終止連續5個月升勢。值得注意的是，差估署6月份指數主要反映5月情况，當時正值中美貿易戰惡化及本港社會運動升溫，令市場氣氛轉趨觀望，以致樓價受壓，不過下調幅度仍尚算輕微。

另方面，金管局公布第二季末負資產住宅按揭貸款宗數由第一季末的44宗，減至1宗。本港政治爭拗尚未解決，大市氣氛難免受影響，個別地區樓價有機會出現調整，負資產個案或上升，但香港未來房屋供應仍不足兼需求強大，加上低息環境持續，相信負資產大規模重現機會微。

雖然市場氣氛未明朗，但在一手空置稅影響下，發展商仍積極推盤，採取開價貼市的策略，市場反應熱烈，預計將帶動一手市場升溫。新居屋將於本月攪珠，預料將釋放大批居屋向隅客回流細價私樓市場，預計2019年全年一手私樓註冊宗數將達22,000宗；預料將會按年彈升近四成，兼創15年新高。至於二手樓價方面，樓價彈升幅度將收窄，預計下半年樓價仍有望錄約5%升幅。

香港置業行政總裁

[李志成]