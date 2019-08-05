布少明：減息供應少支持樓市

以一個600萬元單位為例，以承做六成按揭及25年還款期、按息2.375厘計算，每月供款約15925元。假如未來減息0.125厘（以按息2.25厘計算），屆時每月供款將減至約15701元，即減少約224元；假如未來減息0.25厘（以2.125厘計算），每月供款將減至約15479元，即減少約446元。

除息口外，供應亦是影響樓價的重要因素。日前政府公布最新「私人住宅一手市場供應」資料，截至今年第二季，未來3至4年新供應數字錄9.3萬伙，連續5季持平。不過值得留意，已批出土地可隨時動工項目及建築中未售單位出現很大的變化，第二季已批出土地可隨時動工項目的單位為3萬伙，較首季2.2萬伙上升逾三成半，估計與早前大型補地價項目轉為熟地有關。反觀建築中仍未售單位數目則明顯背馳，第二季建築中仍未售單位為5.3萬伙，較首季6.2萬伙減近一成半，相信與期內樓花銷售加快有關。截至6月底，建築中已預售的單位達1.7萬伙，比起首季公布已預售1.3萬個單位明顯增加。綜觀上述數據，即使可隨時動工項目單位顯著上升，但此類項目發展需時。

對樓市另一利好的消息是8月份有多個新盤部署推出，在美國減息利好之下，相信8月一手交投回升。二手方面，7月交投持續放慢，估計住宅成交量(在8月份二手住宅註冊量反映)將維持3100宗的低水平。不過，近期部分業主擴闊議價空間，加上美國減息，預期8月二手交投回升約一成，達3400宗左右。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]