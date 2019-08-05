廖偉強：旅遊零售轉差 樓市能獨善？

近月的社會運動，是因反《逃犯條例》修訂而引發的，而有關修例已被擱置，但因政府未能即時收拾殘局，導致事件愈趨惡化，示威遊行更演變成衝突不斷，加深社會不同意見人士之矛盾。各區遊行衝突，首當其衝是旅遊業，旅客在這階段減少來港旅遊及消費。零售及飲食業同樣遭殃，遍地開花的遊行後，大家都擔心出現激烈衝突，大小店舖都寧願關門不做生意。

回看去年中的貿易戰，當時令很多從商者及有資本實力者憂心經濟帶來不穩的局面，會導致生意難做及增加成本等。這群樓市買家，包括一些是資助下一代入市的買家，當時基於擔心經濟衰退會導致樓價骨牌式下滑，故入市時都會大幅還價。至於當時的業主心態都是同一道理，擔心手持的資產會貶值，既已累積一定升幅，所以選擇提早離場，樓價因而應聲倒地，在幾個月之內跌約一成。

今次的社會運動，是香港人親歷其境及親身感受，但為何樓價沒有如貿易戰時般大跌呢？筆者相信當中原因是業主學精了，因為上次的經驗令很多業主都減價求售，但在短時間之內，樓價迅即反彈，不少業主因而賺少了。

不同的是，今次的社會運動，大多為年輕人及學生，這批人士對樓市暫時沒有直接的影響。當然，若香港經濟及政治環境變差，最終都會波及樓市及樓價，但只要目前的現象不會持續惡化的話，在住宅市場仍然供不應求之下，需求及低息環境足以支撐樓市靠穩。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]