陳永傑：美元轉強 更要減息

美國財長梅努欽表示，短期內不主張美元疲弱，長期來看，強勢而穩定的美元符合美國的利益。他的言論與總統特朗普一直抱怨美元過強，觀點上存在很大分歧。

特朗普的觀點是美元強勁會令外國買家覺得美國貨品更為昂貴，削弱了美國與主要貿易伙伴之間縮減貿易逆差的力量。

自去年底特朗普要求聯儲局減息，其後更要量化寬鬆，令美元偏軟，有助提高美國貨品的競爭力。就要求減息及量寬，特朗普多次向鮑威爾發炮。

等到鮑威爾以美國面對全球經濟不穩而同意減息，美元只是偏軟了一段短日子，現在又攀升上97點以上水平，距離較早前的高位不遠，特朗普必然希望美國落實減息。

世界各地以低息迎接未來挑戰

歐盟及日本等國家現在已經採取負利率政策，其他國家亦以經濟不景為理由紛紛將利率調低，世界各地都以低息迎接未來挑戰，息口向低走，匯價普遍下調。反觀美國過去3年多加息9次，聯邦基金利率在2.25厘至2.5厘之間，相對地美國息口企於高位，美元匯價自然比較強。

近期美國發布的數據欠佳，反映經濟轉弱，近日美元強勢更利減息。特朗普亦希望弱美元刺激出口，相信美國息口會逐步回軟，本港按揭息率料大致坐和望跌。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]