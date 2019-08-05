經濟
陳永傑

投資策略

下一篇 上一篇

陳永傑：美元轉強 更要減息

【明報專訊】美國聯儲備局主席鮑威爾在較早之前暗示美國會在7月底減息機會提高之後，美元一度轉弱，美匯指數由98點之上直插落96點，刺激到黃金價格也翻生。但近期美元又再回勇轉弱為強，美國看來更需要減息，因為美元強勁對美國絕非好現象。結果於上周四凌晨美國宣布減息0.25厘，為過去10年來首次。

美國財長梅努欽表示，短期內不主張美元疲弱，長期來看，強勢而穩定的美元符合美國的利益。他的言論與總統特朗普一直抱怨美元過強，觀點上存在很大分歧。

特朗普的觀點是美元強勁會令外國買家覺得美國貨品更為昂貴，削弱了美國與主要貿易伙伴之間縮減貿易逆差的力量。

自去年底特朗普要求聯儲局減息，其後更要量化寬鬆，令美元偏軟，有助提高美國貨品的競爭力。就要求減息及量寬，特朗普多次向鮑威爾發炮。

等到鮑威爾以美國面對全球經濟不穩而同意減息，美元只是偏軟了一段短日子，現在又攀升上97點以上水平，距離較早前的高位不遠，特朗普必然希望美國落實減息。

世界各地以低息迎接未來挑戰

歐盟及日本等國家現在已經採取負利率政策，其他國家亦以經濟不景為理由紛紛將利率調低，世界各地都以低息迎接未來挑戰，息口向低走，匯價普遍下調。反觀美國過去3年多加息9次，聯邦基金利率在2.25厘至2.5厘之間，相對地美國息口企於高位，美元匯價自然比較強。

近期美國發布的數據欠佳，反映經濟轉弱，近日美元強勢更利減息。特朗普亦希望弱美元刺激出口，相信美國息口會逐步回軟，本港按揭息率料大致坐和望跌。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

上 / 下一篇新聞

鄭志剛引英著名學府 進軍小學版圖 田灣開分校 料9月開學
鄭志剛引英著名學府 進軍小學版圖 田灣開分校 料9月開學
伙國際教育諮詢機構 引進海外學府
伙國際教育諮詢機構 引進海外學府
落戶田灣商場 佛山順聯集團2015年向領展購入
落戶田灣商場 佛山順聯集團2015年向領展購入
匯控今發上半年業績 大行看淡
匯控今發上半年業績 大行看淡
衝擊影響市民日常生活 陳茂波：港處境嚴峻
衝擊影響市民日常生活 陳茂波：港處境嚴峻
「基金教父」雷賢達：內地風險可控 恒指今年6000點上落
「基金教父」雷賢達：內地風險可控 恒指今年6000點上落
看好公用科技醫療股
看好公用科技醫療股
雷賢達籲政府3方面改善施政
雷賢達籲政府3方面改善施政
持牌外匯投資公司成「洗錢」新興模式 國有行海外主管：港證監打擊洗錢不力
持牌外匯投資公司成「洗錢」新興模式 國有行海外主管：港證監打擊洗錢不力
證監：持牌機構受洗錢條例規管
證監：持牌機構受洗錢條例規管
港受理可疑洗錢個案大增
港受理可疑洗錢個案大增
國泰周三公布業績 分析料中期虧轉盈
國泰周三公布業績 分析料中期虧轉盈
美起訴創辦人涉逃稅 忠旺重申未收到法律文書
美起訴創辦人涉逃稅 忠旺重申未收到法律文書
陽光100售東莞地產項目 代價5億人幣
陽光100售東莞地產項目 代價5億人幣
南岸十三第酒店洽注資 第12度延期
南岸十三第酒店洽注資 第12度延期
張兆聰：經濟轉壞 房託難獨善其身
張兆聰：經濟轉壞 房託難獨善其身
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：貿戰再升溫 騰訊沽21599
金子：貿戰再升溫 騰訊沽21599
張兆聰：濠賭股博反彈 永利贏面高
張兆聰：濠賭股博反彈 永利贏面高
蔡金強：求仁得仁 香港下半年將衰退
蔡金強：求仁得仁 香港下半年將衰退
葉創成：新股市場不濟 沽港交所
葉創成：新股市場不濟 沽港交所
潘啓才：網上賭場加密貨幣有前景？
潘啓才：網上賭場加密貨幣有前景？
李聲揚：鮑威爾說服不了市場 領展煤氣可留意
李聲揚：鮑威爾說服不了市場 領展煤氣可留意
謝偉銓：應放寬地積比 改善審批機制
謝偉銓：應放寬地積比 改善審批機制
沈永年：珠海3橋將落成 利西區「尋寶」
沈永年：珠海3橋將落成 利西區「尋寶」
黃德几：日清沽壓料減 候5元吸納
黃德几：日清沽壓料減 候5元吸納
陳政生：錦欣生殖內地市場地位穩
陳政生：錦欣生殖內地市場地位穩
許繹彬：內憂外患 港股恐更弱勢
許繹彬：內憂外患 港股恐更弱勢
旅保「改行程」賠償 小心看定義
旅保「改行程」賠償 小心看定義
陸振輝：退休者善用網購買平機票
陸振輝：退休者善用網購買平機票
陳增濤：Château Haut-Brion副牌與眾不同
陳增濤：Château Haut-Brion副牌與眾不同
謝紹榮：特朗普一夫當「關」
謝紹榮：特朗普一夫當「關」
陸振球：押注硬脫歐 沽空歐元兌英鎊
陸振球：押注硬脫歐 沽空歐元兌英鎊
陸振球：小心香港內需變「內傷」
陸振球：小心香港內需變「內傷」
林少陽：恒隆集團回購 勝增持子公司
林少陽：恒隆集團回購 勝增持子公司
技術取勝：港鐵100天線有支持
技術取勝：港鐵100天線有支持
潘迪藍：香港暴力抗議或常態化
潘迪藍：香港暴力抗議或常態化
蘇沛豐：增長前景俏 雅生活望再創新高
蘇沛豐：增長前景俏 雅生活望再創新高
李順威：市場趨波動 應為投資對冲
李順威：市場趨波動 應為投資對冲
何啟聰：好友博反彈 騰訊購20054
何啟聰：好友博反彈 騰訊購20054
瑞銀亞洲：受惠美減息 Call地產房託
瑞銀亞洲：受惠美減息 Call地產房託
摩根大通亞洲：恒指跌至超賣 看好Call 18709
摩根大通亞洲：恒指跌至超賣 看好Call 18709
周顯：大型群眾活動後必定大牛市？
周顯：大型群眾活動後必定大牛市？
何國良：風險胃納較業績更影響大巿
何國良：風險胃納較業績更影響大巿
何濼生：經濟展望差 罷工落井下石
何濼生：經濟展望差 罷工落井下石
王弼：美國關稅可升到幾高？
王弼：美國關稅可升到幾高？
曾淵滄：大棒之後就是胡蘿蔔
曾淵滄：大棒之後就是胡蘿蔔
湯文亮：香港經濟恐步入寒冬
湯文亮：香港經濟恐步入寒冬
廖偉強：旅遊零售轉差 樓市能獨善？
廖偉強：旅遊零售轉差 樓市能獨善？
布少明：減息供應少支持樓市
布少明：減息供應少支持樓市
李志成：貿易戰升溫 樓市受考驗
李志成：貿易戰升溫 樓市受考驗
郭思治．推介股份：招商銀行（3968）
郭思治．推介股份：招商銀行（3968）
歐宸銘．推介股份：恒隆地產（0101）
歐宸銘．推介股份：恒隆地產（0101）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：美國經濟不倒之謎
盧楚仁：美國經濟不倒之謎
龐寶林：避險高漲 債息未見底
龐寶林：避險高漲 債息未見底
反修例風暴兩月 銀行估值趨跌 麗港城2房跌逾5% 青華苑3房跌近9%
反修例風暴兩月 銀行估值趨跌 麗港城2房跌逾5% 青華苑3房跌近9%
投資者低市價3%沽Venezia 額印鬆綁3年升值18%
投資者低市價3%沽Venezia 額印鬆綁3年升值18%
將軍澳周末睇樓量 挫九成
將軍澳周末睇樓量 挫九成
新盤成交按周跌五成
新盤成交按周跌五成
啟德住宅地暫收14份意見 全反對建社福設施
啟德住宅地暫收14份意見 全反對建社福設施
租客租匯璽II一房 預付一年租涉22萬
租客租匯璽II一房 預付一年租涉22萬
OMA OMA綠意盎然
OMA OMA綠意盎然
粉嶺中心交投穩 實呎守1.3萬
粉嶺中心交投穩 實呎守1.3萬
買醫保贈體檢 全方位保障健康
買醫保贈體檢 全方位保障健康